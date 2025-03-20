Италия предоставит Украине более EUR11 млн на развитие ирригации, поддержку кооперативов, малых фермеров и интеграцию в ЕС — Finance.ua
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Италия предоставит Украине более EUR11 млн на развитие ирригации, поддержку кооперативов, малых фермеров и интеграцию в ЕС

Казна и Политика
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Италия предоставит Украине более EUR11 млн на развитие ирригации, поддержку кооперативов, малых фермеров и интеграцию в ЕС
Италия предоставит Украине более EUR11 млн на развитие ирригации, поддержку кооперативов, малых фермеров и интеграцию в ЕС
Италия в рамках нового проекта Pro. UKR, реализуемого при поддержке AICS и CIHEAM, предоставит Украине более EUR11 млн, которые будут направлены на развитие ирригации, поддержку кооперативов, обеспечение малых фермеров техникой и интеграцию в европейский рынок, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в Telegram.
«Для реализации этого проекта выбрали Одесский регион. В частности, Березовский, Раздельнянский и Одесский районы. Поддержка коснется 16 200 (приблизительно 48 тыс. человек) малых и средних фермерских хозяйств», — рассказал он о результатах встречи с послом Итальянской Республики в Украине Карло Формозой и руководством Итальянских агентств по сотрудничеству в сфере развития (AICS) і CIHEAM.
Министр также отметил, что сейчас тонна экспорта из Италии в Украину стоит $2670, а из Украины в Италию — $309.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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