Италия конфисковала Mercedes Maybach олигарха Усманова за 600 тысяч евро — Finance.ua
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Италия конфисковала Mercedes Maybach олигарха Усманова за 600 тысяч евро

Сегодня 04:38Фондовый рынок
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В Италии налоговая полиция конфисковала бронированный Mercedes Maybach, принадлежащий российскому подсанкционному олигарху Алишеру Усманову, стоимостью 600 тысяч евро.
Об этом сообщает издание The Times.
Находящийся под санкциями США, Британии и ЕС Усманов приобрел свой пятитонный бронированный Maybach Mercedes S650 Guard VR10 на Сардинии в 2018 году за более 600 тысяч евро.
Российский олигарх, которого когда-то называли самым богатым человеком в Великобритании, уже потерял виллу стоимостью 17 млн евро на Сардинии и шесть компаний с активами на сумму 66 миллионов евро.
Автомобиль, конфискованный итальянскими властями, является сверхзащищенным от различных сценариев нападения. К примеру, в Mercedes объясняют, что этот автомобиль имеет одну сплошную панель пола в сочетании с бронированным покрытием и может противостоять одновременному взрыву двух ручных гранат.
Во время нападения водитель или пассажиры могут нажать кнопку для предупреждения, а домофонная система с громкоговорителем позволяет пассажирам общаться с внешним миром. Установлена также внутренняя подача воздуха на случай газовых атак, а шины автомобиля спроектированы так, чтобы их можно было использовать даже в спущенном состоянии.
Алишер Усманов был № 6 в россии по состоянию, является владельцем компаний Металлоинвест и Мегафон. Состояние упало с 21,6 млрд долларов до 18,9 млрд долларов после введения санкций.

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По материалам: Економічна Правда
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