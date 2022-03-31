Италия конфисковала Mercedes Maybach олигарха Усманова за 600 тысяч евро — Finance.ua

Италия конфисковала Mercedes Maybach олигарха Усманова за 600 тысяч евро

Сегодня 04:38 — Фондовый рынок

В Италии налоговая полиция конфисковала бронированный Mercedes Maybach, принадлежащий российскому подсанкционному олигарху Алишеру Усманову, стоимостью 600 тысяч евро.

Об этом сообщает издание The Times.

Находящийся под санкциями США, Британии и ЕС Усманов приобрел свой пятитонный бронированный Maybach Mercedes S650 Guard VR10 на Сардинии в 2018 году за более 600 тысяч евро.

Российский олигарх, которого когда-то называли самым богатым человеком в Великобритании, уже потерял виллу стоимостью 17 млн евро на Сардинии и шесть компаний с активами на сумму 66 миллионов евро.

Автомобиль, конфискованный итальянскими властями, является сверхзащищенным от различных сценариев нападения. К примеру, в Mercedes объясняют, что этот автомобиль имеет одну сплошную панель пола в сочетании с бронированным покрытием и может противостоять одновременному взрыву двух ручных гранат.

Во время нападения водитель или пассажиры могут нажать кнопку для предупреждения, а домофонная система с громкоговорителем позволяет пассажирам общаться с внешним миром. Установлена также внутренняя подача воздуха на случай газовых атак, а шины автомобиля спроектированы так, чтобы их можно было использовать даже в спущенном состоянии.

Алишер Усманов был № 6 в россии по состоянию, является владельцем компаний Металлоинвест и Мегафон. Состояние упало с 21,6 млрд долларов до 18,9 млрд долларов после введения санкций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.