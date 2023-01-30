Италия и Ливия заключили соглашение на 8 миллиардов долларов по добыче газа — Finance.ua
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Италия и Ливия заключили соглашение на 8 миллиардов долларов по добыче газа

Энергетика
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Итальянская энергетическая компания Eni и Национальная нефтяная корпорация Ливии подписали соглашение о добыче газа стоимостью 8 млрд долларов, направленное на увеличение поставок энергоносителей в Европу.
Об этом пишет Reuters.
Соглашение, подписанное во время визита в Триполи премьер-министра Италии Джорджиа Мэлони, направлено на увеличение добычи газа для внутреннего рынка Ливии, а также на увеличение экспорта путем разработки двух морских газовых месторождений.
Старт добычи запланирован на 2026 год и достигнет плато в 750 миллионов кубических футов в сутки, говорится в заявлении Eni.
На совместной пресс-конференции с Дескальци глава УНЕ Фархат Бенгдара заявил, что газовое соглашение рассчитано на 25 лет, и назвал его самой важной новой инвестицией в энергетический сектор Ливии за четверть века.
Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину европейские страны в течение последнего года все больше стремятся заменить российский газ энергоносителями из Северной Африки и других стран.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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