Италия и Ливия заключили соглашение на 8 миллиардов долларов по добыче газа — Finance.ua

Италия и Ливия заключили соглашение на 8 миллиардов долларов по добыче газа Сегодня 13:22 — Энергетика

Итальянская энергетическая компания Eni и Национальная нефтяная корпорация Ливии подписали соглашение о добыче газа стоимостью 8 млрд долларов, направленное на увеличение поставок энергоносителей в Европу.

Об этом пишет Reuters.

Соглашение, подписанное во время визита в Триполи премьер-министра Италии Джорджиа Мэлони, направлено на увеличение добычи газа для внутреннего рынка Ливии, а также на увеличение экспорта путем разработки двух морских газовых месторождений.

Старт добычи запланирован на 2026 год и достигнет плато в 750 миллионов кубических футов в сутки, говорится в заявлении Eni.

На совместной пресс-конференции с Дескальци глава УНЕ Фархат Бенгдара заявил, что газовое соглашение рассчитано на 25 лет, и назвал его самой важной новой инвестицией в энергетический сектор Ливии за четверть века.

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украину европейские страны в течение последнего года все больше стремятся заменить российский газ энергоносителями из Северной Африки и других стран.

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Економічна Правда По материалам:

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