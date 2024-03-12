Исторический шаг: Европарламент будет судиться с Еврокомиссией из-за 10 млрд евро для Орбана, — Politico Сегодня 13:29 — Мир

ЕС

Европейский парламент подаст в суд на Еврокомиссию в связи с выплатой Венгрии 10,2 млрд евро. Это станет историческим шагом и даст четкий сигнал Урсуле фон дер Ляйен, что нельзя идти на соглашения с Виктором Орбаном, нарушая закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в декабре прошлого года разблокировала средства ЕС для Будапешта, замороженные из-за проблем с коррупцией и верховенством закона.

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Этот шаг был сделан накануне решающего саммита, на котором премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал подорвать общую позицию ЕС по отношению к Украине.

Выплату в декабре прошлого года широко раскритиковали члены Европарламента и даже чиновники Еврокомиссии как признак того, что Брюссель поддался шантажу Орбана.

Комитет Европарламента по правовым вопросам встретился вечером 11 марта за закрытыми дверями, чтобы принять решение подать в суд на исполнительную власть ЕС за то, что, по его мнению, было нарушением обязательства по защите денег налогоплательщиков от неправомерного использования.

Поддержка иска всеми партийными линиями посылает четкий сигнал Еврокомиссии. Собственная политическая группа Урсули фон дер Ляйен, правоцентристская Европейская народная партия, поддерживает это решение, а ее лидер Манфред Вебер отметил важность защиты верховенства закона накануне июньских выборов в ЕС.

«Мы считаем, что у нас есть веские аргументы, поскольку Комиссия противоречила сама себе в вопросе о том, придерживается ли Венгрия верховенства закона», — заявил депутат Европарламента Даниэль Фройнд.

Этот шаг комитета задуман как «знак президенту Еврокомиссии, что верховенство закона нельзя обменивать на соглашения с Орбаном», сказал Фройнд.

Пока не существует прецедентного права относительно того, какую свободу действий имеет Еврокомиссия при принятии решения о замораживании средств в соответствии с общими положениями.

Лидеры политических групп встретятся, чтобы дать главе Европарламента Роберте Метсоле окончательный зеленый свет на подачу иска на Еврокомиссию в суд до последнего срока, назначенного на 25 марта.

Вместе с лидерами социал-демократов, зеленых, левых и либералов Вебер проголосует за этот шаг, сообщили чиновники.

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