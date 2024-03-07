Комитет Европарламента одобрил продление либерализации торговли для Украины с ограничениями — Finance.ua

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Комитет Европарламента одобрил продление либерализации торговли для Украины с ограничениями

Казна и Политика
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Комитет Европарламента одобрил продление либерализации торговли для Украины с ограничениями
Комитет Европарламента одобрил продление либерализации торговли для Украины с ограничениями
Профильный комитет Европейского парламента по международной торговле одобрил продление либерализации торговли для Украины и Молдовы до 5 июня 2025 года.
Соответствующие решения были приняты во время заседания комитета в четверг в Брюсселе. «За» проголосовали 26 депутатов, 10 — «против», один «воздержался».
Решение, в частности, предлагает продлить временную приостановку импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год — с 6 июня 2024 по 5 июня 2025 года.
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В Европарламенте отметили, что это законодательство «наделяет Комиссию полномочиями принимать быстрые меры и вводить какие-либо необходимые шаги в случае значительных перебоев на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран ЕС через украинский импорт».
«Оно также предусматривает экстренное торможение для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц и сахара, а значит, если импорт этих продуктов превысит средние объемы 2022 и 2023 годов, то тарифы будут вновь введены.
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Меры по либерализации зависят от уважения Украиной демократических принципов, прав человека, верховенства закона и ее постоянных усилий по борьбе с коррупцией и организованной преступностью", — отметили в комитете.
Ожидается, что Европарламент проголосует свою позицию в первом чтении на пленарном заседании на следующей неделе. Далее Совет должен официально одобрить постановление, и оно вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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