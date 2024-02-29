Торговля между россией и Евросоюзом — последние данные Евростата — Finance.ua
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Торговля между россией и Евросоюзом — последние данные Евростата

Мир
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По данным Евростата, торговля между Европейским Союзом и россией резко сократилась из-за ограничений на импорт и экспорт, введенных ЕС после вторжения в Украину.
И импорт, и экспорт упали ниже доконфликтного уровня, что существенно повлияло на долю россии в торговле ЕС со странами, не входящими в Евросоюз.
Об этом сообщает Businessinsider.com.pl.
Данные Евростата показывают, что доля россии в импорте ЕС из стран, не входящих в Евросоюз, упала с 9,5% в феврале 2022 года до лишь 1,9% в декабре 2023 г.
Также доля россии в экспорте ЕС в страны, не входящие в Евросоюз, за ​​тот же период уменьшилась с 3,8% до 1,4%.
Источник импорта некоторых ключевых товаров, таких как сырая нефть и газ, также изменился.
В марте 2022 года ЕС зафиксировал пик торгового дефицита с россией в размере 18,6 млрд евро, в основном из-за высоких цен на энергоносители.
Однако в марте 2023 года этот дефицит сократился всего до 0,1 млрд евро и оставался на этом уровне до декабря 2023 года, когда он составлял 0,8 млрд евро.
Природный газ, сырая нефть, железо и сталь, а также удобрения составляли около двух третей общего импорта ЕС из россии в четвертом квартале 2023 года.
В то же время импорт нефти из россии в ЕС сократился с 28% общего импорта нефти из-за пределов ЕС в четвертом квартале 2021 года до 3% в четвертом квартале 2023 года.
За этот же период крупнейшими поставщиками сырой нефти в ЕС были США (16%), Норвегия (11%) и Казахстан (9%).
Также доля россии в импорте природного газа из-за пределов ЕС снизилась с 33% в четвертом квартале 2021 года до 13% в том же квартале 2023 г.
Крупнейшими поставщиками природного газа в ЕС в четвертом квартале 2023 г. были США (22%), Норвегия (21%) и Алжир (18%).
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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