Исследователи запустили на квантовом компьютере имитацию мыслительной деятельности человека — Finance.ua

Исследователи запустили на квантовом компьютере имитацию мыслительной деятельности человека Сегодня 02:42 — Технологии&Авто

Разработчик квантовых компьютеров — американская компания IonQ — сообщил о первых опытах имитации умственной деятельности человека на квантовых схемах. Задачей эксперимента стало изучение принципиальной возможности запустить на квантовом «железе» модели познания и принятия решений человеком. Первые результаты обнадеживают, о чем компания сообщила в научной публикации, пишет vsviti.com.ua.

Исследователи напомнили, что психологи системно более 60 лет пытаются проникнуть в тайну познания человеком себя и окружающих. Ряд аспектов указывает на то, что путь мысли человека в чем-то (а иногда очень сильно) подчиняется законам квантовой вероятности. Было бы неправильно упустить этот момент и не попытаться запустить выведенные психологами модели принятия решений на квантовых компьютерах. Если правильно подобрать компоненты, это приведет к появлению невероятно мощных по силе инструментов для предвидения тех или иных событий, что и создаст предпосылки возникновения всезнающих управленческих платформ.

Вместе с международной группой ученых специалисты IonQ смогли создать квантовые схемы, регистры и гейты, позволившие запустить имитацию умственной деятельности человека. Фактически в кубитах были закодированы человеческие ментальные состояния, что позволило провести с ними манипуляции и получить определенный результат. Это пока первые шаги. Но завести они могут очень далеко, и даже нельзя сказать, в хорошую или плохую сторону. Орудием может стать любой рабочий инструмент. А новый инструмент может обернуться против всего человечества вместе.

«Потенциальное влияние квантовых компьютеров, способных эмулировать процессы принятия решений человеком, невозможно переоценить, поскольку такое будущее становится все ближе к реальности, — сказал Питер Чапман (Peter Chapman), генеральный директор и президент IonQ. — Этот прорыв несет в себе огромный потенциал для таких областей как генеративный ИИ, позволяя создавать сложные и тонкие системы искусственного интеллекта, способные генерировать высокореалистичные и творческие результаты. Благодаря беспрецедентной вычислительной мощности квантовых вычислений сегодняшнее исследование закладывает важнейшую основу для развития сложной корреляционной сети, которая станет топливом для будущих инноваций».

Но самое интересное, что даже человек может мыслить по законам квантовой физики. Последние исследования показывают, что у нас у каждого в уме может быть маленький квантовый компьютер, хотя это уже другая история.

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