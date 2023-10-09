Испания стала первой страной в Европе, где частная компания запустила ракету — Finance.ua
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Испания стала первой страной в Европе, где частная компания запустила ракету

Технологии&Авто
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Компания PLD Space запустила свою ракету Miura-1 с площадки на юго-западе Испании, совершив первый в Европе полностью частный запуск ракеты.
Об этом пишет Reuters.
Для испанской компании это уже третья попытка запуска, поскольку предыдущие две были провалены. Ракета Miura-1, названная в честь породы бойцовских быков, высотой с трехэтажный дом и имеет грузоподъемность 100 кг.
Ракета несла полезную нагрузку для сбора данных, но она не была предназначена для высвобождения во время суборбитального испытательного полета.
По словам генерального директора PLD Space Рауля Торреса, все системы ракеты сработали «идеально», и теперь компания сосредоточится на утроении своей рабочей силы.
Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес отметил, что запуск Miura 1, первой ракеты со 100% испанской технологией, был успешным.
«Это важная веха, которая выводит испанские исследования и разработки на передовые позиции в области космических перевозок», — добавил чиновник.
В общей сложности полет длился 306 секунд. Однако его максимальная высота в 46 км была почти вдвое меньше той, на которую рассчитывали планировщики миссии.
Частично многократная ракета-носитель приземлилась в Атлантическом океане, и компания должна была забрать ее позже в субботу.
Первая попытка запустить ракету Miura-1 в мае была отменена из-за высотных ветров. Вторая — в июне провалилась, когда не все кабели были вовремя отсоединены, что привело к остановке запуска из-за дыма и извергавшегося из ракеты пламени.
По материалам:
Економічна Правда
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