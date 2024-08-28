Испания отказалась продавать поезда венгерской компании из-за связей с Орбаном, — Bloomberg — Finance.ua
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Испания отказалась продавать поезда венгерской компании из-за связей с Орбаном, — Bloomberg

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Испания отклонила предложение венгерской компании Ganz-Mavag Europe Zrt. по покупке поездов у производителя Talgo SA. Там заявили, что такая сделка могла поставить под угрозу стратегические интересы и национальную безопасность страны, пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление испанского правительства.
В нем говорится, что такое предложение представляло «непреодолимые риски» для общественного порядка. Информационная часть досье, связанная с этим заявлением, была квалифицирована как засекреченная.
В то же время компания Ganz-Mavag, базирующаяся в Будапеште, заявила, что такой шаг был «произвольным решением относительно нестратегической компании», не обладающей технологиями, которые могут повлиять на национальную безопасность.
«Это решение положило конец противоречивой попытке венгерского конгломерата взять под контроль мадридского производителя поездов на фоне оппозиции со стороны правительства во главе с премьер-министром Педро Санчесом, обратившим внимание на его связи с националистическим правительством Венгрии. Ganz-Mavag принадлежит фонду прямых инвестиций, которым руководит государственная нефтяная компания Mol Nyrt, руководство которой связано с премьер-министром Виктором Орбаном», — объясняют в Bloomberg.
В издании отметили, что провал сделки подчеркивает политическую напряженность внутри ЕС, который обвиняет Орбана в продвижении «культуры кумовства и коррупции». Известно, что венгерский премьер выступает против помощи Украине со стороны Европейского союза.
По материалам:
УНІАН
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