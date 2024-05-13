Ирак не согласится на новое сокращение добычи нефти странами ОПЕК — Reuters Сегодня 11:45 — Энергетика

Министр нефти Ирака заявил, что Ирак совершил достаточно добровольных сокращений добычи нефти и не согласится на какие-либо дополнительные сокращения, принятые ОПЕК+ на следующей встрече.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Источники сообщили, что ОПЕК+, в которую входят Организация стран-экспортеров нефти, россия и другие не входящие в ОПЕК производители, может продолжить некоторые добровольные сокращения добычи, если спрос не восстановится.

Отвечая на вопрос журналиста, согласится ли Ирак продолжить добровольное сокращение добычи на встрече ОПЕК+, министр сказал, что Ирак достаточно сократил добычу и не согласится на новые сокращения.

Ирак неоднократно заявлял, что склоняется к добровольному сокращению добычи, первоначально объявленному ОПЕК+ в 2023 году, но превысил свою квоту на добычу на 602 000 баррелей в сутки за первые три месяца 2024 года.

Группа заявила, что Багдад согласился компенсировать это дополнительным сокращением добычи в течение всего года.

Економічна Правда По материалам:

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