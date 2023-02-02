Ипотека для молодежи: в Украине обновили условия молодежного жилищного кредитования — Finance.ua

Ипотека для молодежи: в Украине обновили условия молодежного жилищного кредитования Сегодня 09:06 — Личные финансы

Ипотека для молодежи: в Украине обновили условия молодежного жилищного кредитования

Госмолодежьжилье существенно обновило механизм ипотечного кредитования молодежи. С 1 февраля такие кредиты стали гораздо выгоднее для молодых семей.

Для этого изменен порядок предоставления молодым семьям и одиноким молодым гражданам долгосрочных льготных кредитов для строительства (реконструкции) и приобретения жилья.

Такое кредитование Госмолодежьжилье осуществляет во исполнение Государственной программы обеспечения молодежи жильем на 2013-2023 годы и на основании Постановления Кабинета Министров Украины № 488 от 11 мая 2011 г.

Кредитование осуществляется за счет средств уставного капитала Госмолодежьжилья, сформированного Министерством развития громад и территорий Украины.

Условия кредита и кому он доступен

Кто может претендовать на молодежный кредит:

молодая семья граждан Украины, где возраст каждого из супругов — до 35 лет включительно (или одинокие молодые граждане такого же возраста);

семья (или одинокие молодые граждане), где муж или жена является ученым в возрасте до 40 лет включительно, имеет научную степень доктора наук при условии, что возраст другого супруга не превышает 35 лет включительно;

претендентом подано и зарегистрировано заявление-анкета;

лицо, претендующее на кредит, состоит на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (т. н. «квартирный учет», его ведут местные органы власти), или:

у каждого из членов молодой семьи отсутствует в собственности жилье, кроме жилья на территории из Перечня территорий, где ведутся (велись) боевые действия либо временно оккупированных российской федерацией, либо:

каждый член семьи владеет жильем, площадь которого не превышает 13,65 кв. м,

подтверждение лицом своей платежеспособности: после уплаты ежемесячного платежа по кредиту остаток среднемесячного дохода кандидата и совершеннолетних членов семьи не может быть меньше прожиточного минимума на каждого члена семьи;

кандидат не относится к подсанкционным лицам.

Срок кредитования — до 20 лет.

Фиксированная процентная ставка на весь период кредитования — 7% годовых.

Первый взнос семьи составляет 6% от стоимости жилья.

Площадь жилья, на которую можно получить кредит, составляет 52,5 кв. м на одинокого гражданина Украины или семью из двух человек и 21 кв. м на каждого последующего члена семьи.

Кредитование по молодежной программе осуществляется поочередно согласно дате подачи заявлений-анкет от граждан. Информация о месте гражданина в очереди и движении очереди размещается на сайтах региональных отделений Госмолодежьжилья в соответствующем разделе вкладки «Жилищные программы».

На какие объекты Фонд выдаст кредит по этой программе:

жилье, построенное не более 50 или реконструировано не более 35 лет назад;

строящееся жилье.

Выбор объекта кредитования свободный — семья самостоятельно ищет жилье, которое планирует приобрести в кредит.

При этом молодежный кредит предоставляется на строительство или приобретение жилья на всей территории Украины независимо от места подачи кандидатом и регистрации заявления-анкеты.

Исключение — объект кредитования не может находиться на территории, входящей в утверждаемый Минреинтеграции Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией.

Где зарегистрироваться для участия в программе:

онлайн — через интернет-сайты региональных отделений Фонда,

лично — в региональных отделениях Госмолодежьжилья.

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