iPhone 17 Pro может стать первым смартфоном Apple с технологией FaceID под экраном — Finance.ua

iPhone 17 Pro может стать первым смартфоном Apple с технологией FaceID под экраном Сегодня 23:48 — Фондовый рынок

iPhone 17 Pro может стать первым смартфоном Apple с технологией FaceID под экраном

Технология FaceID под экраном может дебютировать на iPhone 17 Pro. О соответствующей возможности заявил техноблогер Росс Янг, специализирующийся на новостях об экранах. Если эта информация верна, то этот смартфон станет первым айфоном с такой технологией.

Поддисплейный сенсор FaceID по-прежнему будет сопровождаться круглым вырезом для селфи-модуля.

Предполагается, что введение функции определения владельца по лицу состоится к 2027 году в Pro-версиях iPhone с камерами под экраном для (цитата) «создания истинно всеэкранного опыта».

Янг признал, что обнародованная им в мае прошлого года начальная дорожная карта отличается от обсуждаемого прогноза (ранее он предполагал, что версии iPhone 16 Pro, выпущенные в 2024 году, будут первыми, у которых появится технология FaceID под панелью).

В марте этого года техноблогер заявил, что задержка обусловлена «проблемами с датчиками».

Два выреза дисплея, которые составляют Dinamic Island, вероятно, останутся неизменными в течение трех следующих поколений iPhone Pro.

Персонаж также заявил, что стандартные модели iPhone 17 будут включать функцию ProMotion, которая доступна только на топовых устройствах Apple.

Янг также напомнил о работе «яблочников» над моделью MacBook Air с OLED-дисплеем, размер которого будет составлять 13,4″ (-0,2 дюйма, по сравнению с актуальным ЖК-экраном MacBook Air).

prostomob По материалам:

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