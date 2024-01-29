iOS 18 должен стать самым большим обновлением в истории Apple — Finance.ua

iOS 18 должен стать самым большим обновлением в истории Apple Сегодня 23:46 — Технологии&Авто

iOS 18 должен стать самым большим обновлением в истории Apple

Apple готовится к значительному обновлению iOS 18, которое должно анонсироваться на Всемирной конференции разработчиков (WWDC) в июне. Ожидается, что iOS 18, которую Bloomberg назвал потенциально «самым большим обновлением в истории Apple», принесет в iPhone множество новых функций искусственного интеллекта.

В ноябре Bloomberg сообщал, что Apple стремится сделать iOS 18 самым «амбициозным и убедительным» обновлением за последние годы. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, эти планы остаются неизменными. Крейг Федериги, руководитель отдела разработки программного обеспечения Apple, заявлял сотрудникам, что обновление под кодовым названием Crystal введет амбициозные изменения во всей операционной системе.

Основные ожидаемые функции iOS 18 включают в себя:

обновленную Siri, которая будет использовать новую систему искусственного интеллекта, основанную на технологии больших языковых моделей;

интеграцию ИИ в приложение «Сообщения» для постановки вопросов и автоматического завершения предложений;

новые функции искусственного интеллекта в Apple Music для создания автоматически сгенерированных плейлистов;

интеграция генеративного ИИ в программы iWork, такие как Keynote и Pages.

Кроме того, Apple планирует добавить функции генеративного ИИ в Xcode, чтобы помочь разработчикам быстрее писать новые приложения.

Хотя конкретные детали новых функций все еще держатся в тайне, очевидно, что Apple планирует выйти за рамки простого усовершенствования ИИ в iOS 18. Ожидается, что обновление принесет значительные изменения в работу с iPhone, что сделает предстоящую конференцию WWDC в июне значительным событием для энтузиастов и разработчиков Apple.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.