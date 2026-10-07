Инженер назвал ориентировочную стоимость восстановления столичных мостов

В Киеве беспилотник ударил по Северному мосту

Реконструкция среднего киевского путепровода может обойтись в 600−700 млн грн, тогда как строительство большого моста через Днепр будет стоить не менее 15 млрд грн. Продолжительность работ зависит от масштаба повреждений и сложности конструкции.

Об этом в интервью NV Бизнес рассказал архитектор и инженерный эксперт Олег Гречух.

Стоимость ремонта зависит от характера повреждений

По словам эксперта, стоимость восстановления зависит от характера повреждений.

«Если же повреждено само покрытие, на восстановление уйдут примерно сутки», — отметил Гречух.

Однако при повреждении критических элементов конструкции сроки и стоимость работ существенно возрастают. Особенно сложно восстановить вантовые мосты, такие как Южный и Северный мосты в Киеве.

«Такие системы имеют специфические критические узлы, требующие длительного обследования, а их ремонт — это очень сложная инженерная задача», — заявил эксперт.

Сколько может стоить реконструкция путепровода

По его оценке, реконструкция среднего киевского путепровода длиной до 100 метров стоит около 600−700 млн грн с учетом дополнительных работ. На это нужно около года-полтора.

В то же время строительство крупной речной переправы стоит гораздо дороже.

Новый мост через Днепр будет стоить миллиарды

Новый мост через Десну в Чернигове, длина которого составляет примерно треть моста Патона, стоил около 5−6 млрд грн.

«Если экстраполировать это на масштабы Днепра, то для строительства нового объекта такого класса понадобится не менее 15 млрд грн. Строительство будет продолжаться более двух лет», — рассказал Гречух.

Поэтому в нынешних условиях эксперт считает строительство нового моста с нуля нереалистичным. Более практичный вариант — локальное восстановление поврежденных участков.

Справка Finance.ua: