Инвесторы планируют вложить еще $1,5 трлн в самые безопасные денежные фонды — Bloomberg Сегодня 04:18 — Фондовый рынок

Инвесторы планируют вложить еще $1,5 трлн в самые безопасные денежные фонды — Bloomberg

По данным аналитиков финансового конгломерата Barclays Plc., в течение следующего года в самые безопасные взаимные фонды денежного рынка инвесторы планируют вложить еще $1,5 трлн.

Об этом сообщает Bloomberg

Поступления в государственные денежные фонды, которые инвестируют только в ценные бумаги с практически нулевым кредитным риском, например казначейские векселя и сделки РЕПО, значительно возросли после волны опасений кризиса банковского сектора.

«Продолжение оттока средств из банков и ротация первоклассных фондов, которые могут покупать более рискованные долговые обязательства, лишь усугубит эту тенденцию, поскольку инвесторы ищут более высокую доходность и большую безопасность», — говорится в сообщении.

Аналитики ожидают, что остатки денежных фондов резко возрастут в следующем году.

«Хотя кажется, что обеспокоенность платежеспособностью банков в целом уменьшаются, они, похоже, привлекли внимание этой депозитной базы. Институционные инвесторы заметили, что они не получают достаточной компенсации за то, что берут на себя незащищенные банковские риски, сохраняя банковские депозиты выше страхового лимита в 250 000 долларов», — отмечают аналитики финансового конгломерата.

В прошлом месяце объем средств, размещенных во всех фондах денежного рынка, поднялся до нового рекорда. Согласно данным Института инвестиционных компаний (ICI), в течение трех недель эти средства подскочили примерно на $304 млрд, в результате чего общий объем активов по состоянию на 29 марта составил $5,2 трлн.

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