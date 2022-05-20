Инвесторы «Аркады» доплатили 20 миллионов для достройки одного дома в ЖК «Патриотика» — Finance.ua

Инвесторы «Аркады» доплатили 20 миллионов для достройки одного дома в ЖК «Патриотика»

Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Покупатели квартир в доме № 16 в столичном жилом комплексе «Патриотика», возводимом банком «Аркада», доинвестировали в этот проект 21 миллион гривен. Дом был введен в эксплуатацию.

Об этом сообщил советник заместителя председателя КГГА Алексей Тихонов агентству « Интерфакс-Украина ».

«Летом 2021 года инвесторы дома № 16 „Аскания“ организовали кооператив, всего они доинвестировали около 21 млн грн, завершив все внутренние работы, включая инженерию», — сказал Тихонов.

По его словам, новый девелопер проекта Stolitsa Group взял на себя погашение долгов по проекту перед подрядчиком, компанией «Фундамент».

«Там идет речь о сумме около 10 млн грн плюс материальные ценности, которые были на площадке», — пояснил Тихонов.

Высокая готовность, а значит, шансы на ввод в эксплуатацию в ближайшее время у дома № 26 «Львовский», однако существуют проблемы юридического характера.

«Документы на сертификат готовности подавались еще в конце 2021 года. Но Государственная инспекция архитектуры и градостроительства не может выдать сертификат, пока идут суды по земельному участку», — сказал Тихонов.

По его оценке, в ЖК «Патриотика» еще одно здание может пройти по сценарию создания кооператива и достройки за деньги инвесторов и девелопера.

«Речь о № 23, „Синевир“, но здесь понадобится в разы больше средств, чем для достройки „Аскании“. У других сооружений стадия готовности гораздо меньше», — сказал Тихонов.

Кроме того, возможен ввод в эксплуатацию трех зданий в составе ЖК «Эврика» на Теремках.

«Дом № 14 второй год заселен, № 15 — с прошлого года. Дом № 18 заселяется сейчас после зимы. Там крышные котельные, электричество, техническая вода, канализация. Необходимо решить формальные вопросы, в том числе с монополистами, и ввести дома в эксплуатацию» , — говорит Тихонов.

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