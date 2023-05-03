Инвестиции в OpenAI выросли до $11,3 млрд — Finance.ua

Инвестиции в OpenAI выросли до $11,3 млрд 03.05.2023, 00:05 — Фондовый рынок

Инвестиции в OpenAI выросли до $11,3 млрд

Венчурные компании, в том числе Tiger Global, Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, Thrive, K2 Global и Founders Fund, вложили более $300 млн в стартап OpenAI, согласно документам, с которыми ознакомился TechCrunch . Оценка проекта находится на уровне $27—$29 млрд.

В OpenAI пока отказались комментировать тендерное предложение, отдельное от инвестиций Microsoft, закрытых в январе.

В то время как инвестиции Microsoft обладают сильной стратегической направленностью (технический гигант работает над интеграцией технологии OpenAI в ряд областей своего бизнеса), венчурные компании выступают как финансовая поддержка.

Издание отмечает, что, вероятно, деньги уже были переведены, а обнародовать информацию об инвестициях должны на этой неделе.

По словам источника, всего внешним инвесторам сейчас принадлежит более 30% OpenAI.

В результате продажи акций компания привлекла множество инвесторов от давних поклонников OpenAI — Tiger Global Management, Andreessen Horowitz и Sequoia Capital, до новичков Thrive Capital и K2 Global.

По данным Сrunchbase, общая сумма инвестиций в OpenAI составляет $11,3 млрд. Он продолжает доминировать в разговорах о технологических стартапах, обеспечив треть всего финансирования в январе. Во многом это произошло из-за того, что OpenAI получила $10 млрд от Microsoft.

OpenAI до сих пор активно заключает сделки, что является признаком того, что шум вокруг генеративного ИИ не замедлится в ближайшее время.

В общей сложности стартапы в области ИИ привлекли более $18 млрд менее чем за полгода и находятся на пути к тому, чтобы превзойти показатель в $41 млрд, которые они привлекли в прошлом году.

Напомним, в конце ноября 2022 г. OpenAI — американская лаборатория ИИ, среди совладельцев которой Илон Маск, представила свою разработку ChatGPT на базе продвинутой нейросетевой модели GPT-3.5. Языковая модель на базе ИИ может отвечать на вопросы, помогать с составлением писем, эссе и написанием кода.

Уже через неделю ChatGPT имел более 1 млн пользователей. И в OpenAI планируют только наращивать темп — в 2023 году в компании ожидают до $200 млн дохода, а уже через год — $1 млрд.

В середине марта компания Open AI представила четвёртую версию своей языковой модели ChatGPT.

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