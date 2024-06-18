Инвестиции в криптостартапы превысили $100 миллиардов за 10 лет — Finance.ua
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Инвестиции в криптостартапы превысили $100 миллиардов за 10 лет

Технологии&Авто
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Инвестиции в криптостартапы превысили $100 миллиардов за 10 лет
Инвестиции в криптостартапы превысили $100 миллиардов за 10 лет
Общее финансирование криптоиндустрии составило 101,35 млрд долларов США. Только в мае 2014 года, пять лет спустя после создания Bitcoin (и за год до запуска Ethereum), общая сумма инвестиций в криптостартапы за месяц составила сравнительно мизерные 17,14 миллиона долларов США.
Об этом свидетельствуют данные агрегатора DefiLlama.
Сейчас, в мае 2024 года, инвестиции в отрасль достигли 280,25 миллиона долларов США в месяц, что значительно больше, чем десять лет назад, но все же уступает показателю предыдущего месяца в 777,11 миллиона долларов США.
Пик инвестиций в криптостартапы пришелся на октябрь 2021 года, когда было привлечено более 7 миллиардов долларов США. Ни один другой месяц не приблизился к этому показателю. Вторым по величине считается февраль 2022 года с инвестициями на сумму 3,67 миллиарда долларов США.

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Исследования на 2023 год показывают, что почти половина всех инвестиций в криптовалюту поступает от инвесторов из США. Остальные распределяются между рядом стран, при этом Великобритания (7,7%) и Сингапур (5,7%) занимают второе и третье места соответственно (по состоянию на второй квартал 2023 года).
Как недавно сообщалось, в течение конца 2023 и первой половины 2024 года состоялся ряд громких соглашений по финансированию.

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Обе компании Together. AI и межсетевой протокол Wormhole привлекли инвестиции на сумму 225 миллионов долларов США в конце 2023 года, тогда как открытая облачная служба хранения данных Totter и Eigenlayer получили 101 миллион долларов США и 100 миллионов долларов США соответственно.
Дополнительные крупные инвестиции включают в себя 165 миллионов долларов США, привлеченные Swan Bitcoin, и 110 миллионов долларов США, привлеченные Blockchain.com.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Brokker.news
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