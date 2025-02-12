Инвестиции на $1,5 млрд: во Львовских Карпатах строится масштабный рекреационный комплекс (фото) — Finance.ua
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Инвестиции на $1,5 млрд: во Львовских Карпатах строится масштабный рекреационный комплекс (фото)

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Инвестиции на $1,5 млрд: во Львовских Карпатах строится масштабный рекреационный комплекс (фото)
Инвестиции на $1,5 млрд: во Львовских Карпатах строится масштабный рекреационный комплекс (фото)
OKKO Group начала строительство первого гостиничного комплекса горного курорта GORO Mountain Resort во Львовских Карпатах.
Новый горный курорт GORO Mountain Resort будет расположен у подножия горного массива Высокий Верх на высоте 650 м над уровнем моря, вблизи сел Волосянка и Верхняя Рожанка, входящих в Славскую ОТГ, Львовской области.
Общие инвестиции в GORO Mountain Resort оценивают в $1,5 млрд. Из этой суммы OKKO Group за счет собственных и кредитных средств планирует вложить $500 млн, еще $1 млрд планируют привлечь от других инвесторов.
Немного цифр:
  • Общая площадь GORO Mountain Resort будет составлять около 1200 га, из которых 360 га запланировано для горной и лыжной инфраструктуры, а более 800 га — для развития гостиничных, коммерческих и рекреационных объектов.
  • На территории планируют в течение 15 лет построить 41 лыжную трассу длиной 75 км с 342 га заснежения, 17,5 км подъемников, из которых две современные гондольные канатные дороги и 11 кресельных канатных дорог, а также Welcome- и Mountain-центры.
  • Здесь появится первая в Украине и самая длинная гондольная канатная дорога (2,8 км) и длинная лыжная трасса (3,8 км). Также будет построено 25 отелей на 5500 номеров.
Инвестиции на $1,5 млрд: во Львовских Карпатах строится масштабный рекреационный комплекс (фото)
Первая очередь GORO общей площадью 127 га стартует возле села Волосянка, расположенного в 5 км от поселка Славское.
Как говорится в релизе, уже началось строительство Welcome Centre и нижней станции гондольной канатной дороги. Кроме того, здесь предусмотрены 10 лыжных трасс длиной 13 км с 50 га заснежения и два современных кресельных подъемника. На территории 20 га первой очереди курорта также будет построено пять гостиничных комплексов на 1100+ номеров вместе с рекреационной инфраструктурой со спа-зонами, бассейнами, ресторанами, детскими и бизнес-зонами. Завершение строительства первой очереди планируется в 2028—2029 годах.
Инвестиции на $1,5 млрд: во Львовских Карпатах строится масштабный рекреационный комплекс (фото)
Проект уже получил долгосрочный кредит от ПУМБ на 10 лет для реализации ключевых объектов лыжной инфраструктуры, включая Welcome Centre, нижнюю станцию ​​гондольной канатной дороги и многоуровневый паркинг, строительство которых уже ведется.
По материалам:
Finance.ua
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