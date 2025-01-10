Инвестбанкир дал прогноз курса на конец 2025 года — Finance.ua

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Инвестбанкир дал прогноз курса на конец 2025 года

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Инвестбанкир дал прогноз курса на конец 2025 года
Инвестбанкир дал прогноз курса на конец 2025 года
Курс доллара в 2025 году продолжит расти. Но резких изменений не ожидается.
Об этом сообщил инвестиционный банкир Сергей Фурса.
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«Изменения за год в пределах 10% - это нормально, поэтому рост курса доллара на 3 грн до конца 2025 года — это не страшно», — написал он.
По его словам, причин для паники нет.
«Одним из показателей падения экономики является курс доллара, который сегодня снова установил новый антирекорд — 42,23. По сравнению со вчерашним днем ​​- гривна ослабла на 1 копейку» — резюмировал он.

Давление на гривну: какие факторы влияют на курс валют в январе 2025 года

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сказал, что курс доллара в Украине может постепенно подняться до 47 гривен до конца года.
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В декабре Украина получила рекордную помощь от партнеров. Рекордные $9,3 млрд финпомощи, в их числе впервые оказались средства от замороженных российских активов ($1 млрд от США). Поддержка партнеров покрыла 75% дополнительных потребностей госбюджета — дефицита и погашения долгов.
Напомним, что мировые банки ожидают редкостного явления на валютном рынке после инаугурации Трампа. Пока Америка готовится к возвращению на пост предыдущего президента, валютный рынок готовится к паритету между долларом и евро. По мнению стратегов банков, включая Bank of New York Mellon и Mizuho, ​​это, вероятнее всего, произойдет после инаугурации Дональда Трампа в конце этого месяца.
С момента появления евро в 1999 году он торговался по равной стоимости с долларом всего несколько раз, причем порог часто указывал на относительно тяжелые экономические обстоятельства ЕС по сравнению с США. В последний раз это было в 2022 году, после того, как полномасштабное вторжение россии в Украину спровоцировало энергетический кризис в Европе и опасения рецессии.

Справка Finance.ua:

  • За 2024 год гривна девальвировала по официальному среднегодовому курсу на 8,9%, по курсу на конец года на 9,7%. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
  • В 2024 году многие валютные пары упали до неожиданных минимумов на фоне сильного доллара США. Из 15 основных валют мира ни одна не показала доходность в 2024 году, кроме американского доллара, который вырос более чем на 7%.
  • Согласно данным TradingView, за 2024 год доллар США показал доходность на уровне 7,1%. Ближе к показателю американского доллара расположен британский фунт, потерявший 1,7% доходности в 2024 году.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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