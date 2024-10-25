«International Property Awards»: украинская компания blago получила четыре престижных награды на международном конкурсе — Finance.ua

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«International Property Awards»: украинская компания blago получила четыре престижных награды на международном конкурсе

Недвижимость
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«International Property Awards»: украинская компания blago получила четыре престижных награды на международном конкурсе
«International Property Awards»: украинская компания blago получила четыре престижных награды на международном конкурсе
Украинская компания blago получила четыре награды на международном конкурсе International Property Awards в Лондоне.
«International Property Awards» — это ежегодный конкурс, где награждают профессионалов в области недвижимости со всего мира. International Property Award — всемирно известный знак совершенства. Жюри, состоящее из 108 экспертов, оценивают дизайн, архитектуру, технологии строительства, безопасность, экологичность и т. д.
«International Property Awards»: украинская компания blago получила четыре престижных награды на международном конкурсе
В этом году компания blago впервые решила презентовать свои проекты за пределами Украины и представила на конкурс комплексы из Ивано-Франковска и победила во всех четырех номинациях!
«International Property Awards»: украинская компания blago получила четыре престижных награды на международном конкурсе
В конкурсе принимали участие три жилых комплекса «Manhattan UP», «SKYGARDEN», «А5» и маркетинг бренда.
Высокую награду — «5 звезд» — получили жилой комплекс «Manhattan UP» и маркетинг компании blago. Однако самым большим достижением стало то, что проект Manhattan UP стал номинантом на следующий этап.
«International Property Awards»: украинская компания blago получила четыре престижных награды на международном конкурсе
Главный архитектор компании blago Марьян Андрухов прокомментировал, что фишкой их проекта, на которую обратили внимание жюри, стали сады, террасы и бассейны на крыше домов. Важно, что такое жилье финансово доступно, поскольку при строительстве использовались современные технологии и качественные стройматериалы.
«Мы верили, что Украина будет на конкурсе, поскольку эта страна полна талантов, развивается, не перестает строить даже в столь сложное время. После победы будет большая потребность в активном восстановлении Украины, поэтому, оценивая украинских участников, особое внимание мы обращали на концепцию жилых комплексов и архитектурные решения», — так поздравил с победой команду председатель жюри конкурса барон Ричард Стюарт Бест.
«International Property Awards»: украинская компания blago получила четыре престижных награды на международном конкурсе
В феврале 2025 года в Лондоне пройдет церемония награждения лучших проектов Европы и мира.
По материалам:
blago
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