«International Property Awards»: украинская компания blago получила четыре престижных награды на международном конкурсе — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ «International Property Awards»: украинская компания blago получила четыре престижных награды на международном конкурсе Сегодня 14:40 — Недвижимость

«International Property Awards»: украинская компания blago получила четыре престижных награды на международном конкурсе

Украинская компания blago получила четыре награды на международном конкурсе International Property Awards в Лондоне.

«International Property Awards» — это ежегодный конкурс, где награждают профессионалов в области недвижимости со всего мира. International Property Award — всемирно известный знак совершенства. Жюри, состоящее из 108 экспертов, оценивают дизайн, архитектуру, технологии строительства, безопасность, экологичность и т. д.

В этом году компания blago впервые решила презентовать свои проекты за пределами Украины и представила на конкурс комплексы из Ивано-Франковска и победила во всех четырех номинациях!

В конкурсе принимали участие три жилых комплекса «Manhattan UP», «SKYGARDEN», «А5» и маркетинг бренда.

Высокую награду — «5 звезд» — получили жилой комплекс «Manhattan UP» и маркетинг компании blago. Однако самым большим достижением стало то, что проект Manhattan UP стал номинантом на следующий этап.

Главный архитектор компании blago Марьян Андрухов прокомментировал, что фишкой их проекта, на которую обратили внимание жюри, стали сады, террасы и бассейны на крыше домов. Важно, что такое жилье финансово доступно, поскольку при строительстве использовались современные технологии и качественные стройматериалы.

«Мы верили, что Украина будет на конкурсе, поскольку эта страна полна талантов, развивается, не перестает строить даже в столь сложное время. После победы будет большая потребность в активном восстановлении Украины, поэтому, оценивая украинских участников, особое внимание мы обращали на концепцию жилых комплексов и архитектурные решения», — так поздравил с победой команду председатель жюри конкурса барон Ричард Стюарт Бест.

В феврале 2025 года в Лондоне пройдет церемония награждения лучших проектов Европы и мира.

blago По материалам:

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