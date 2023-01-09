Интерес институциональных инвесторов к криптовалютам снизился на 95% — Finance.ua

Интерес институциональных инвесторов к криптовалютам снизился на 95% Сегодня 06:19 — Криптовалюта

Интерес институциональных инвесторов к криптовалютам снизился на 95%

Аналитическая компания CoinShares опубликовала отчет, согласно которому в 2022 году институциональные инвесторы вложили в криптовалюты всего $433 миллиона. Это стало худшим показателем с 2018 года.

Значительное падение размеров инвестиций в 2022 году вызвано волатильностью рынка, большими потрясениями в индустрии (как края Terra и FTX) и заметным усилением контроля со стороны регуляторов. Именно поэтому, по словам экспертов, сокращение крипто-инвестиций на 95% по сравнению с 2021 годом вполне ожидаемо. В 2021 году поступления в отрасль цифровых активов составляли $9,1 миллиарда, в 2020 — $6,6 миллиарда.

По данным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалютного рынка в начале 2022 года составила $2,3 триллиона, а в конце — $829 миллионов. Это потеря примерно 64% стоимости всех цифровых активов.

Падение стоимости криптовалют негативно повлияло на майнеров, которые в конце 2022 г. были вынуждены распродавать установки для добычи цифровых активов. Продажа оборудования была вызвана необходимостью выплачивать не окупившиеся кредиты — в период роста стоимости криптовалют майнинговые компании активно закупали установки и арендовали помещения для них, чаще всего в кредит.

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.