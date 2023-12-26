Иностранные акционеры заморозили участие в одном из крупнейших газовых проектов рф — Finance.ua

Иностранные акционеры заморозили участие в одном из крупнейших газовых проектов рф Сегодня 12:24 — Фондовый рынок

Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ-2», контролируемого российской компанией «Новатек», объявили форс-мажор относительно участия в проекте из-за санкций.

Это означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению контрактов на газ, пишет российское издание « Коммерсант » со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC и консорциуме японских Mitsui и JOGMEC.

Журналисты подчеркнули, что в проекте разваливаются три ключевых элемента — продажа, финансирование и транспортировка продукции.

Отмечается, что отказ акционеров от финансирования может лишить «Арктик СПГ-2» долгосрочных контрактов, газ придется продавать на спотовом рынке.

К тому же «Новатек» будет самостоятельно финансировать проект. Его стоимость уже выросла примерно на 17%, до $25 млрд из-за необходимости закупки дополнительного оборудования. Разница должна была закрываться за счет акционеров.

«После отказа иностранных акционеров забирать СПГ у проекта не осталось функционирующих долгосрочных контрактов, что может угрожать дефолтом по внешнему финансированию в размере €9,5 млрд», — пишет издание.

Как отметил японский министр промышленности Ясутоси Нисимура, определенный эффект от санкций США неизбежен. В то же время проект важен для обеспечения стабильного энергоснабжения Японии.

По данным СМИ, одной из главных проблем также остается нехватка танкеров арктического класса Arc7. Ситуацию ужесточили санкции США в отношении плавучих хранилищ Saam FSU.

У каждого из указанных акционеров по 10% в «Арктике СПГ-2». Сам «Новатек» владеет 60%. В JOGMEC сообщили, что продолжают анализировать влияние санкций на проект, CNOOC была недоступна для комментариев, другие акционеры не ответили.

«Арктик СПГ 2» — проект компании «Новатек» по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гиданском полуострове. Является вторым проектом крупнотоннажного завода по сжижению газа компании после «Ямал СПГ». Общая мощность трех очередей (по 6 млн тонн каждая) составит 19,8 млн тонн (свыше 27 млрд куб. м).

«На прошлой неделе первая линия „Арктик СПГ-2“ начала производить СПГ. Коммерческие отгрузки планировались с начала 2024 года, а на полную мощность 19,6 млн тонн завод должен выйти к 2026-му. Но сроки могут сдвинуться, поскольку США внесли оператора проекта и его подрядчиков в SDN-list, что автоматически отрезает покупателей из Европы и Азии от покупки СПГ из-за угрозы введения в отношении них вторичных санкций», — добавили журналисты.

Так, 2 ноября 2023 г. проект попал в блокирующий список санкций США против производства и экспортных возможностей россии в области энергетики.

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УНІАН По материалам:

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