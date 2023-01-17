Иностранцам хотят запретить покупать недвижимость на Майорке и Ибице — Finance.ua
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Иностранцам хотят запретить покупать недвижимость на Майорке и Ибице

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Власти испанских Балеарских островов, куда входят популярные курорты Майорка, Менорка и Ибица, хотят запретить нерезидентам покупать недвижимость на их территории.
Как пишет The Guardian, это связано с тем, что спровоцированный состоятельными иностранцами рост цен на жилье в регионе вытесняет местных жителей и создает «поселки-призраки», состоящие из пустых домов.
«Многие граждане Европы и других стран могут позволить себе недвижимость по ценам, недоступным для граждан этих островов», — ранее пояснила президент Балеарских островов Франсина Арменгол.
Похожая схема действует в Канаде, где введен двухлетний запрет на покупку недвижимости нерезидентами, за исключением иммигрантов и легальных резидентов. Вице-президент Балеарских островов Хуан Педро Илланес попросил правительство Испании оказывать давление на ЕС, чтобы разрешить островам ввести аналогичный запрет.
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Илланес признал, что запрет будет противоречить европейскому принципу свободного передвижения. Однако есть прецеденты, например, в Австрийских Альпах, которые ЕС признал территориями культурного значения или природной красоты, которые следует защищать от «чрезмерного давления извне».
Одновременно правительство Балеарских островов хочет добиться, чтобы власти Испании «укротили» цены на жилье в регионе, объявив острова «стрессовой зоной», которая определяется как место, где арендная плата или стоимость ипотеки превышает 30% среднего местного дохода.
Ранее власти острова Майорка, возглавившего в 2022 году топ самых популярных направлений в мире, объявили о планах сократить количество туристов, приезжающих сюда на отдых.
По материалам:
УНІАН
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