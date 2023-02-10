Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц

Личные финансы
74
Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц
Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц
Потребительские цены в Украине в январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 26,0%, что меньше годовой инфляции месяцем ранее (26,6%).
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, месячная инфляция ускорилась до 0,8% (в декабре и ноябре — по 0,7%).
Продукты питания за январь подорожали на 1,4%. Больше всего подорожали овощи — на 6,4%, фрукты — на 4,4%, яйца — на 2,0%, молоко — на 2,0%.
Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь снизились на 5,1%.
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,1%.
Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц
Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,7%, здравоохранение — на 1,2%, транспорт подешевел на 0,1% (в т.ч. горючее подешевело на 2,0%), цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру — на 0,4%, на образование — на 1,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,6%, разные товары и услуги — на 1,8%.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.