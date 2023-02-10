Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц — Finance.ua

Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц Сегодня 08:38 — Личные финансы

Инфляция в Украине замедлилась: что подорожало за последний месяц

Потребительские цены в Украине в январе 2023 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 26,0%, что меньше годовой инфляции месяцем ранее (26,6%).

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, месячная инфляция ускорилась до 0,8% (в декабре и ноябре — по 0,7%).

Продукты питания за январь подорожали на 1,4%. Больше всего подорожали овощи — на 6,4%, фрукты — на 4,4%, яйца — на 2,0%, молоко — на 2,0%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь снизились на 5,1%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,1%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,7%, здравоохранение — на 1,2%, транспорт подешевел на 0,1% (в т.ч. горючее подешевело на 2,0%), цены на связь выросли на 1,0%, на отдых и культуру — на 0,4%, на образование — на 1,1%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,6%, разные товары и услуги — на 1,8%.

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