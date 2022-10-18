Инфляция в США снова разочаровала рынки? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Инфляция в США снова разочаровала рынки?
В сентябре годовой показатель инфляции в США составил 8,2% г/г после 8,3% месяцем ранее. Но это нельзя назвать замедлением ценового роста. Дело в том, что цены за сентябрь выросли на 0,4% м/м после подъема на 0,1% в августе — это существенное ускорение. Более того: месячная инфляция без учета волатильных цен на продовольствие и энергию составила целых 0,6% м/м. Следовательно, несмотря на падение стоимости бензина, американская инфляция растет. А все потому, что цены уже «разгоняются» во всех сегментах: продовольствие, недвижимость, одежда, услуги и т. д. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Для ФРС это четкий сигнал, что ставку надо поднимать «агрессивнее». Вероятно, на следующем заседании Федрезерв продолжит решительные ужесточающие шаги. Для рынков это не лучшая новость — ведь ожидания предполагают «смелое» повышение ставки на 0,75%. ФРС такая инфляция беспокоит не меньше, чем инвесторов, а в итоге доходность американских гособлигаций продолжает расти.
Интересное заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen). Она пожаловалась на низкую ликвидность рынка американского госдолга. Весьма тревожная новость, так как рынок гособлигаций США — это системообразующая структура. Он является основой всей нынешней мировой финансовой системы. К тому же он самый объемный, где можно «запарковать» не одну сотню миллиардов долларов. Собственно, крупнейшие страны мира долгое время так и делали, храня здесь значительную часть своих валютных резервов. По словам Йеллен, Китай, Япония и другие крупные держатели американских гособлигаций чисто физически не смогут продать госбонды, когда вдруг им срочно понадобится долларовая ликвидность. Если с Японией американцы как-нибудь еще договорятся, то с Китаем — вряд ли. Выходит, ФРС не сумеет обеспечить их выкуп у КНР, а на открытом рынке такой объем реализовать тем более невозможно. Случись подобное, это спровоцирует крупнейший в истории кризис на рынке американского госдолга.
Поделиться новостью