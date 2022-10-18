Инфляция в США снова разочаровала рынки? — Finance.ua
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Инфляция в США снова разочаровала рынки?

Фондовый рынок
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В сентябре годовой показатель инфляции в США составил 8,2% г/г после 8,3% месяцем ранее. Но это нельзя назвать замедлением ценового роста. Дело в том, что цены за сентябрь выросли на 0,4% м/м после подъема на 0,1% в августе — это существенное ускорение. Более того: месячная инфляция без учета волатильных цен на продовольствие и энергию составила целых 0,6% м/м. Следовательно, несмотря на падение стоимости бензина, американская инфляция растет. А все потому, что цены уже «разгоняются» во всех сегментах: продовольствие, недвижимость, одежда, услуги и т. д. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.
Инфляция в&nbsp;США (%). Источник: tradingeconomics.com
Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com
Для ФРС это четкий сигнал, что ставку надо поднимать «агрессивнее». Вероятно, на следующем заседании Федрезерв продолжит решительные ужесточающие шаги. Для рынков это не лучшая новость — ведь ожидания предполагают «смелое» повышение ставки на 0,75%. ФРС такая инфляция беспокоит не меньше, чем инвесторов, а в итоге доходность американских гособлигаций продолжает расти.
Доходность по&nbsp;10-летним гособлигациям США (%). Источник: bloomberg.com
Доходность по 10-летним гособлигациям США (%). Источник: bloomberg.com
Интересное заявление сделала министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen). Она пожаловалась на низкую ликвидность рынка американского госдолга. Весьма тревожная новость, так как рынок гособлигаций США — это системообразующая структура. Он является основой всей нынешней мировой финансовой системы. К тому же он самый объемный, где можно «запарковать» не одну сотню миллиардов долларов. Собственно, крупнейшие страны мира долгое время так и делали, храня здесь значительную часть своих валютных резервов. По словам Йеллен, Китай, Япония и другие крупные держатели американских гособлигаций чисто физически не смогут продать госбонды, когда вдруг им срочно понадобится долларовая ликвидность. Если с Японией американцы как-нибудь еще договорятся, то с Китаем — вряд ли. Выходит, ФРС не сумеет обеспечить их выкуп у КНР, а на открытом рынке такой объем реализовать тем более невозможно. Случись подобное, это спровоцирует крупнейший в истории кризис на рынке американского госдолга.
По материалам:
RoboForex
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