Инфляция в США: что будет дальше с долларом и куда пойдут рынки? — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Инфляция в США: что будет дальше с долларом и куда пойдут рынки? Сегодня 12:37 — Валюта

Настроения на рынках за последние дни существенно улучшились. Фондовые индексы растут почти повсеместно, и даже доллар США пошел в нисходящую коррекцию. Однако радоваться рано — текущая денежно-кредитная политика ФРС практически лишает рынки каких-либо шансов на возврат к максимумам этого года. Сегодня выйдут данные по инфляции в США. Базовый сценарий предполагает снижение индекса потребительских цен до 8,1% г/г с 8,5% в августе и 9,1% в июле. В случае более оптимистичных данных (если инфляция покажет еще больший спад) фондовый рынок имеет шанс продолжить рост. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Инфляция в США (%). Источник: tradingeconomics.com

Вовсе не факт, что даже относительно неплохие данные в краткосрочном периоде времени способны «охладить пыл» ФРС в поднятии ставки. Учитывая недавние заявления членов Федрезерва, нет никакой уверенности, что регулятор «в одночасье» поменяет риторику на «голубиную». По словам Вице-председателя ФРС Лаэль Брейнард (Lael Brainard), регулятор по-прежнему настроен на достижение инфляционной цели в 2%. Для этого монетарным властям придется продолжить ужесточение денежно-кредитной политики через увеличение ставок и сокращение баланса.

Баланс ФРС США (млн долларов США). Источник: tradingeconomics.com

Согласно материалам «Бежевой книги», в экономике фиксируется снижение инфляционного давления и замедление темпов роста. По ожиданиям рынка, ВВП США снизится и в III квартале нынешнего года. Если прогноз оправдается, то правительство будет вынуждено официально признать наличие рецессии. В этом случае ФРС окажется в сложной ситуации, когда одновременно необходимо сдерживать инфляцию и стимулировать экономику. На данном этапе руководство Федрезерва больше опасается роста цен, из-за чего доходность государственных облигаций США продолжит рост. В краткосрочной перспективе это повысит спрос на американский доллар. Кроме того, высока вероятность миграции капитала из ЕС на фоне затянувшихся боевых действий в Украине и инфляционного кризиса в еврозоне. В итоге под давлением окажутся все мировые резервные валюты.

RoboForex По материалам:

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