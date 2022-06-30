Инфляция в Испании обновила максимум за 37 лет — Finance.ua
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Инфляция в Испании обновила максимум за 37 лет

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Потребительские цены в Испании в июне выросли на 10,2% в годовом выражении после подъема на 8,7% за предыдущий месяц.
Об этом свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического управления.
Результат превзошел средние ожидания аналитиков, опрошенных FactSet (9,2%), и оказался рекордным с апреля 1985 года.
Месячная инфляция в стране в июне составила 1,8% против 0,7% в мае.
Основной причиной ускорения инфляции INe назвала рост цен на топливо, а также подорожавшие продукты питания и безалкогольные напитки.
Без учета еды и энергоносителей потребительские цены в Испании подскочили на 5,5% после подъема на 4,9% в мае.
Окончательные данные об инфляции в Испании за июнь будут опубликованы статуправлением 13 июля.
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По материалам:
Економічна Правда
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