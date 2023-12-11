Инфляция набирает обороты: российская экономика опасно перегревается, — The Economist Сегодня 16:45

Инфляция набирает обороты: российская экономика опасно перегревается, — The Economist

По состоянию на конец второго года полномасштабной войны потребительские цены в россии растут, несмотря на то, что инфляция в других странах ослабевает. Так, по итогам ноября инфляция в рф ускорилась — в годовом исчислении составила 7,5% по сравнению с 6,7% месяцем ранее.

Об этом пишет The Economist

Журналисты отмечают, что центральный банк рф справился со всплеском инфляции в начале 2022 года. Однако сейчас чиновники ЦБ опасаются, что они могут утратить контроль, и повышают процентные ставки. В 2022-м Инфляция в россии была вызвана ослаблением рубля, что привело к удорожанию импорта.

В этот раз валютные колебания играют небольшую роль. В последние месяцы рубль фактически укрепился, отчасти из-за того, что власти ввели контроль за движением капитала. Инфляция цен на непродовольственные потребительские товары, многие из которых импортируются, соответствует среднему довоенному уровню.

«Однако посмотрите повнимательнее на экономику путина во время войны, и станет ясно, что она опасно перегревается. Инфляция в сфере услуг, которая включает все, начиная от юридических консультаций и заканчивая питанием в ресторанах, очень высока», — пишет издание.

К примеру, стоимость ночевки в московском Ritz-Carlton, который после ухода западных спонсоров называется Carlton, выросла с примерно 225 до 500 долларов. По мнению журналистов, это свидетельствует о том, что причина инфляции внутренняя.

В то же время эксперты указывают на растущие государственные расходы, в том числе на оборону. Однако российская экономика не выдерживает столь быстрого роста. Тысячи работников покинули страну. Иностранные инвесторы изъяли около 250 миллиардов долларов прямых инвестиций — это почти половина довоенных запасов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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