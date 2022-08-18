Infiniti отказываются от своей самой яркой модели в пользу кроссоверов — Finance.ua
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Infiniti отказываются от своей самой яркой модели в пользу кроссоверов

Технологии&Авто
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Infiniti отказываются от своей самой яркой модели в пользу кроссоверов
Infiniti отказываются от своей самой яркой модели в пользу кроссоверов
Купе Infiniti Q60 снимут с производства до конца нынешнего года. У единственной спортивной модели японской марки не будет нового поколения. Об этом заявили представители концерна Nissan изданию Car and Driver.
Причиной отказа от Infiniti Q60 является падающий спрос на купе. Яркая спортивная модель с элегантным дизайном и мощным 3,0-литровым турбомотором не может найти покупателей. За 2021 год продали немногим более 3000 авто,а за первую половину 2022 — около 1500.
Infiniti отказываются от своей самой яркой модели в пользу кроссоверов
Спрос на Infiniti Q60 стабильно падал последние несколько лет. По этой причине ранее уже отказались от начальной 2,0-литровой версии и оставили только 3,0-литровые турбошестерки на 300 и 405 л. с.
Последние выпущенные купе планируют распродать на протяжении 2023 года. Отчасти преемником модели станет новый спорткар Nissan Z.
Infiniti отказываются от своей самой яркой модели в пользу кроссоверов
Сейчас в Infiniti переориентируются на выпуск более популярных и практичных кроссоверов и начинают электрификацию. Вполне возможно, что со временем в линейке марки появится электрическое купе, но пока единственной легковой моделью в линейке остается седан Infiniti Q50.
Напомним, что Infiniti Q60 презентовали в 2016 году как преемника модели G-Series. Модель изначально предлагали с задним и полным приводом. Топовый 405-сильный вариант разгоняется до 100 км/ч за 5 с и развивает 250 км/ч.
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По материалам:
Фокус
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