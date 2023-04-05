Индийский госбанк прекратил проводить платежи за российскую нефть дороже 60 долларов, — Reuters Сегодня 03:22

Индийский государственный Bank of Baroda с этого месяца прекратил расчеты за российскую нефть, проданную выше ценового предела в 60 долларов за баррель, установленного Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters

Источники сообщают, что некоторые индийские нефтепереработчики платили в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов за российскую нефть по цене более 60 долларов за баррель через Bank of Baroda, преимущественно трейдерам из Дубая.

По словам трех источников, в прошлом месяце государственный кредитор сообщил нефтеперерабатывающим предприятиям, что не будет производить оплату за российские баррели, купленные по цене выше предельной.

«Bank of Baroda крайне осторожен в расчетах за российскую нефть, купленную выше предельной цены. Они отказали нам в урегулировании платежей за баррели выше потолка», — сказал один из источников.

Источники ожидают, что цены на российскую малосернистую нефть, такую как Sokol и ESPO Blend, которая в последние недели продавалась по цене около 60 долларов за баррель, могут превысить ценовой потолок из-за резкого скачка мировых цен на нефть, вызванного воскресным решением ОПЕК+ сократить добычу.

Некоторые нефтеперерабатывающие заводы, преимущественно частные операторы, производят платежи в дирхамах за российскую нефть через частного кредитора Axis Bank, сообщили Reuters источники в прошлом месяце. Неясно, прекратил ли Axis Bank также расчеты по сделкам с российской нефтью, проданной выше предельной цены.

Источники сообщают, что проблемы с расчетами за российскую нефть могут подтолкнуть продавцов к принятию платежей в рупиях по крайней мере за баррель, превышающий предельную цену.

«Мы не прекращали и не сокращали закупки российской нефти после решения Bank of Baroda... Мы рассмотрим возможность использования рупий для оплаты нефти, закупленной выше предельной цены», — сказал другой источник.

Индия не признает установленный Западом предел цен на российскую нефть, заявил в прошлом месяце высокопоставленный источник в министерстве нефти.

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