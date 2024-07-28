Индийский автопроизводитель показал недорогой стильный кроссовер (фото) — Finance.ua

Индийский автопроизводитель показал недорогой стильный кроссовер (фото) 28.07.2024, 01:10 — Технологии&Авто

Индийский автопроизводитель показал недорогой стильный кроссовер (фото), Фото: Tata

Опубликованы первые фото и видео Tata Curvv. Молодежный кроссовер презентуют в Индии 7 августа и вскоре после этого стартуют его продажи по цене от 1,05 млн рупий ($12 500) за бензиновую версию и от 2 млн рупий ($24 000) за электрическую.

Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте Tata.

Фото: Tata

Новая Tata Curvv — небольшой купе-кроссовер с аркообразной крышей и приподнятой задней частью. Его тонкие фары и фонари соединены светодиодными полосами, а дверные ручки выполнены выдвижными.

Фото: Tata

Кроссовер Tata Curvv в электрической версии отличается дизайном передней части. Вместо радиаторной решетки у него пластиковая вставка. Кроме того, электромобиль Tata получил колесные диски с улучшенной аэродинамикой.

Салон Tata Curvv не показали, однако известно, что кроссовер получит цифровую приборную панель и 12,5-дюймовый тачскрин мультимедиа. Топовые версии получат панорамную крышу, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Новая Tata Curvv построена на платформе модели Nexon. Ее планируют с 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 125 л. и 1,5-литровым 110-сильным турбодизелем. Электромобиль будет доступен в двух модификациях с запасом хода до 500 км.

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Фокус По материалам:

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