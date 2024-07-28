Индийский автопроизводитель показал недорогой стильный кроссовер (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индийский автопроизводитель показал недорогой стильный кроссовер (фото)

Технологии&Авто
23
Индийский автопроизводитель показал недорогой стильный кроссовер (фото)
Индийский автопроизводитель показал недорогой стильный кроссовер (фото), Фото: Tata
Опубликованы первые фото и видео Tata Curvv. Молодежный кроссовер презентуют в Индии 7 августа и вскоре после этого стартуют его продажи по цене от 1,05 млн рупий ($12 500) за бензиновую версию и от 2 млн рупий ($24 000) за электрическую.
Первые подробности авто раскрыли на официальном сайте Tata.
Фото: Tata
Фото: Tata
Новая Tata Curvv — небольшой купе-кроссовер с аркообразной крышей и приподнятой задней частью. Его тонкие фары и фонари соединены светодиодными полосами, а дверные ручки выполнены выдвижными.
Фото: Tata
Фото: Tata
Кроссовер Tata Curvv в электрической версии отличается дизайном передней части. Вместо радиаторной решетки у него пластиковая вставка. Кроме того, электромобиль Tata получил колесные диски с улучшенной аэродинамикой.
Салон Tata Curvv не показали, однако известно, что кроссовер получит цифровую приборную панель и 12,5-дюймовый тачскрин мультимедиа. Топовые версии получат панорамную крышу, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.
Новая Tata Curvv построена на платформе модели Nexon. Ее планируют с 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 125 л. и 1,5-литровым 110-сильным турбодизелем. Электромобиль будет доступен в двух модификациях с запасом хода до 500 км.
Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

Оформить автогражданку онлайн 🚗

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.