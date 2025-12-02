Индия вводит жесткие правила для всех новых смартфонов Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Индия вводит жесткие правила для всех новых смартфонов

Министерство связи Индии в закрытом порядке обязало производителей смартфонов устанавливать на все новые устройства государственное приложение кибербезопасности Sanchar Saathi, которое нельзя удалить.

Об этом сообщает Reuters.

Индия требует предварительной установки госприложения на смартфоны на фоне роста киберпреступлений

Решение было принято на фоне роста количества киберпреступлений и случаев взлома. Индия таким образом присоединяется к тренду, ранее проявленному властями ряда стран: ограничению использования украденных устройств для мошенничества и продвижению государственных цифровых сервисов.

Под действие распоряжения подпадают Apple, Samsung, Vivo, Oppo, Xiaomi и другие крупные производители. Им дается 90 дней на то, чтобы обеспечить предварительную установку Sanchar Saathi на все новые смартфоны.

Для устройств, уже находящихся в цепочке поставок, предписано распространить приложение через обновление ПО. Документ не был опубликован и направлен компаниям напрямую.

Юристы и правозащитники выражают обеспокоенность.

«Фактически правительство лишает пользователя реального выбора», — заявила специалист по технологиям и интернет-адвокации Миши Чоудхари.

Индия — один из крупнейших рынков мобильной связи: здесь насчитывается более 1,2 млрд абонентов. По данным правительства, приложение, запущенное в январе, позволило вернуть более 700 тыс. потерянных устройств, включая 50 тыс. только за октябрь.

Против позиции Apple

Правительство утверждает, что Sanchar Saathi необходим для борьбы с «серьезными угрозами» кибербезопасности, связанными с поддельными или клонированными IMEI — устройствами, используемыми в мошеннических схемах.

По оценкам Counterpoint Research, к середине 2025 года на iOS в Индии будет работать около 4,5% из 735 млн смартфонов, остальные — на Android. Источники Reuters говорят, что политика Apple запрещает устанавливать какие-либо государственные или посторонние приложения для продажи смартфона.

«Apple исторически отказывалась выполнять такие запросы», — отметил директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак. По его словам, компания, вероятно, будет искать компромисс — например, предложит вариант, при котором пользователь сам сможет установить приложение после ответного сообщения.

Как работает Sanchar Saathi и зачем он нужен рынку смартфонов

IMEI — уникальный идентификатор устройства длиной 14−17 цифр, позволяющий блокировать доступ украденных телефонов к сети. Sanchar Saathi обеспечивает возможность блокировки и отслеживания потерянных устройств во всех сетях связи через центральный реестр, а также помогает обнаруживать и отключать мошеннические мобильные подключения.

С момента запуска приложение загрузили более 5 млн раз. С его помощью удалось заблокировать более 3,7 млн ​​украденных или потерянных смартфонов и отключить более 30 млн фальшивых подключений, отмечают власти. Это, по ее словам, помогает устранять киберугрозы и позволяет полиции находить украденные устройства, сокращая одновременно оборот «серых» телефонов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.