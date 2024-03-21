Индия продолжит предоставлять Украине гуманитарную помощь, — Моди — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индия продолжит предоставлять Украине гуманитарную помощь, — Моди

8
Индия намерена продолжить предоставлять гуманитарную помощь Украине, которая отбивает широкомасштабную военную агрессию со стороны рф. Нью-Дели также поддерживает все мирные усилия для прекращения войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) премьер-министра Индии Нарендры Моди.
Глава индийского правительства рассказал, что провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским об усилении партнерства между странами, и разговор был «хороший».
«У него был хороший разговор с президентом Зеленским об укреплении индийско-украинского партнерства», — рассказал Моди.
Также он отметил, что во время разговора выразил «неизменную поддержку Индией всех усилий, направленных на достижение мира и скорейшее прекращение продолжающегося конфликта».
«Индия продолжит предоставлять гуманитарную помощь, руководствуясь нашим подходом, ориентированным на людей», — говорится в публикации Моди.

Позиция Индии в отношении войны рф против Украины

Отметим, что у Нью-Дели тесные связи с Москвой, которые минимально пострадали на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину. Индия удачно использует западные санкции и закупает более дешевую российскую нефть. В свою очередь, страна-агрессор массово вербует граждан Индии на войну в Украине.
Так, недавно мы рассказывали, что в Индии разоблачили крупную сеть торговли людьми, в рамках которой им предлагали отправиться в россию работать «помощниками» в армии, впрочем, затем принудительно забирали на войну против Украины.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.