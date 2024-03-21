Индия продолжит предоставлять Украине гуманитарную помощь, — Моди Сегодня 03:45

Индия намерена продолжить предоставлять гуманитарную помощь Украине, которая отбивает широкомасштабную военную агрессию со стороны рф. Нью-Дели также поддерживает все мирные усилия для прекращения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Глава индийского правительства рассказал, что провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским об усилении партнерства между странами, и разговор был «хороший».

«У него был хороший разговор с президентом Зеленским об укреплении индийско-украинского партнерства», — рассказал Моди.

Также он отметил, что во время разговора выразил «неизменную поддержку Индией всех усилий, направленных на достижение мира и скорейшее прекращение продолжающегося конфликта».

«Индия продолжит предоставлять гуманитарную помощь, руководствуясь нашим подходом, ориентированным на людей», — говорится в публикации Моди.

Позиция Индии в отношении войны рф против Украины

Отметим, что у Нью-Дели тесные связи с Москвой, которые минимально пострадали на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину. Индия удачно использует западные санкции и закупает более дешевую российскую нефть. В свою очередь, страна-агрессор массово вербует граждан Индии на войну в Украине.

Так, недавно мы рассказывали, что в Индии разоблачили крупную сеть торговли людьми, в рамках которой им предлагали отправиться в россию работать «помощниками» в армии, впрочем, затем принудительно забирали на войну против Украины.

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