Индия отправит в космическое пространство человекообразного робота — Finance.ua

Индия отправит в космическое пространство человекообразного робота 29.08.2023, 01:24 — Технологии&Авто

Индия отправит в космическое пространство человекообразного робота

В рамках миссии Гаганьяна (Gagayaan) Индийская организация космических исследований отправит женский робот Вёммитра (Vyommitra).

Как отметил министр Союза Джитендра Сингх, космический человекообразный робот в женской одежде Вёммитра (Vyommitra), что на сансаре означает «Космический друг», будет предназначен для выполнения определенных задач, чтобы оценить, как будут действовать люди, отправленные в космос, пишет Hindustantimes.

Робот впервые был представлен в январе 2020 года на симпозиуме «Люди, космические полеты и исследования» в Бенгалуру. Вёммитру называют получеловекообразным роботом, поскольку он не имеет ног, однако может наклоняться вперед и в стороны.

Вёммитра будет имитировать все действия, которые, как ожидается, будут выполнять астронавты, контролировать параметры модуля, передавать уведомления и выполнять операции жизнеобеспечения, выполнять такие действия, как переключение панелей и т. д. Испытания начнутся в октябре, а Вёммитра будет запущена в космос на втором этапе.

После этих двух этапов астронавты численностью от одного до трех будут отправлены в рамках пилотируемой миссии проекта Гаганьяна. Я думаю, что это может начаться до 2024 года", — сказал Сингх.

По словам министра науки и технологий Союза, Гаганьяна задержали из-за Covid-19.

Gaganyaan — космическая миссия, цель которой — продемонстрировать возможности полета человека в космос. Она будет предусматривать запуск экипажа из трех членов на орбиту 400 км для трехдневной миссии и безопасное возвращение их на землю, говорится на сайте ISRO. После возвращения экипаж высадится в водах Индийского моря.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.