Индия испытала собственную гиперзвуковую ракету — Finance.ua

Индия испытала собственную гиперзвуковую ракету Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Индия провела успешное испытание собственной гиперзвуковой ракеты большой дальности. Она может стрелять на расстояние до 1500 км.

Об этом заявил министр обороны страны Раджнат Сингх.

Испытания проводились у побережья штата Одиша на востоке Индии. Глава индийского оборонного ведомства заявил, что эти испытания являются «важной вехой» для страны.

The @DRDO_India has successfully conducted a flight trial of its long range hypersonic missile on 16th Nov 2024 from Dr APJ Abdul Kalam Island, off-the-coast of Odisha.



Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has congratulated DRDO, Armed Forces and the Industry for successful flight… pic.twitter.com/wq7yM2YS9f — रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) November 17, 2024

«Это исторический момент, и это значительное достижение поставило нашу страну в группу избранных наций, обладающих критически важными и передовыми военными технологиями. Я поздравляю наши Вооруженные силы и промышленность с поразительными достижениями», — написал Сингх.

В настоящее время гиперзвуковыми ракетами владеют США, Китай и россия.

hromadske По материалам:

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