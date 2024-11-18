Индия испытала собственную гиперзвуковую ракету — Finance.ua
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Индия испытала собственную гиперзвуковую ракету

Технологии&Авто
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Индия провела успешное испытание собственной гиперзвуковой ракеты большой дальности. Она может стрелять на расстояние до 1500 км.
Об этом заявил министр обороны страны Раджнат Сингх.
Испытания проводились у побережья штата Одиша на востоке Индии. Глава индийского оборонного ведомства заявил, что эти испытания являются «важной вехой» для страны.
«Это исторический момент, и это значительное достижение поставило нашу страну в группу избранных наций, обладающих критически важными и передовыми военными технологиями. Я поздравляю наши Вооруженные силы и промышленность с поразительными достижениями», — написал Сингх.
В настоящее время гиперзвуковыми ракетами владеют США, Китай и россия.
Индия испытала собственную гиперзвуковую ракету
По материалам:
hromadske
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