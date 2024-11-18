Индия испытала собственную гиперзвуковую ракету — Finance.ua

Индия испытала собственную гиперзвуковую ракету
Индия провела успешное испытание собственной гиперзвуковой ракеты большой дальности. Она может стрелять на расстояние до 1500 км.
Об этом заявил министр обороны страны Раджнат Сингх.
Испытания проводились у побережья штата Одиша на востоке Индии. Глава индийского оборонного ведомства заявил, что эти испытания являются «важной вехой» для страны.
The @DRDO_India has successfully conducted a flight trial of its long range hypersonic missile on 16th Nov 2024 from Dr APJ Abdul Kalam Island, off-the-coast of Odisha.— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) November 17, 2024
Raksha Mantri Shri @rajnathsingh has congratulated DRDO, Armed Forces and the Industry for successful flight… pic.twitter.com/wq7yM2YS9f
«Это исторический момент, и это значительное достижение поставило нашу страну в группу избранных наций, обладающих критически важными и передовыми военными технологиями. Я поздравляю наши Вооруженные силы и промышленность с поразительными достижениями», — написал Сингх.
В настоящее время гиперзвуковыми ракетами владеют США, Китай и россия.
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