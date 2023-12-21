Индия хочет, чтобы страны G7 отложили введение эмбарго на алмазы из рф — Reuters — Finance.ua
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Индия хочет, чтобы страны G7 отложили введение эмбарго на алмазы из рф — Reuters

Мир
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Индия хочет, чтобы страны G7 отложили введение эмбарго на алмазы из рф — Reuters
Индия хочет, чтобы страны G7 отложили введение эмбарго на алмазы из рф — Reuters
Правительство Индии призвало страны Большой семерки отложить запрет на импорт российских алмазов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным журналистов, причиной стали опасения индийских властей по поводу новых правил отслеживания происхождения драгоценных камней. Процедура якобы «остается неясной».
Индия также выразила свои сомнения в новой системе «проверки и сертификации на основе отслеживания», которая может потребовать обмена данными об индийских предприятиях, сообщил источник.
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При этом некоторые данные конфиденциальны, и предприятиям может быть неудобно делиться такой информацией.
Кроме того, компании Индии опасаются, что запрет негативно повлияет на цепочку поставок алмазов. По этой причине власти страны хотят, чтобы G7 отложили введение новых ограничений.
Напомним, что в начале декабря страны Большой семерки окончательно договорились ввести санкции в отношении алмазов из россии. Запрет на импорт начнет действовать с 1 января 2024 года, в течение следующего года эмбарго на оборот этих камней будет вводиться поэтапно.
18 декабря Совет ЕС утвердил 12-й пакет санкций против россии. Документ, среди прочего, также предусматривает введение запрета на импорт природных и синтетических алмазов из россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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