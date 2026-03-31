Индексация страховых выплат: когда украинцы получат повышение

Пенсионный фонд Украины сообщил о начале выплаты проиндексированных ежемесячных страховых выплат в апреле 2026 года. Речь идет о выплатах потерпевшим от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим право на такие выплаты в случае смерти потерпевшего.
Как происходит индексация

Каждый год с 1 марта производится автоматический перерасчет страховых выплат. Индексация производится с учетом уровня инфляции и роста средней заработной платы в Украине.
В 2026 году коэффициент повышения составляет 1,121 в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года № 236.

Когда выплатят повышенные суммы

С учетом механизма начисления, выплаты производятся со следующего месяца после их назначения.
Таким образом, проиндексированные выплаты за март будут пересчитаны получателям в апреле.
Максимальное увеличение выплаты в результате индексации не может превышать 2595 грн.
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
