Индексация страховых выплат: когда украинцы получат повышение
Пенсионный фонд Украины сообщил о начале выплаты проиндексированных ежемесячных страховых выплат в апреле 2026 года. Речь идет о выплатах потерпевшим от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим право на такие выплаты в случае смерти потерпевшего.
Об этом сообщается на сайте ПФУ.
Как происходит индексация
Каждый год с 1 марта производится автоматический перерасчет страховых выплат. Индексация производится с учетом уровня инфляции и роста средней заработной платы в Украине.
В 2026 году коэффициент повышения составляет 1,121 в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года № 236.
Когда выплатят повышенные суммы
С учетом механизма начисления, выплаты производятся со следующего месяца после их назначения.
Таким образом, проиндексированные выплаты за март будут пересчитаны получателям в апреле.
Максимальное увеличение выплаты в результате индексации не может превышать 2595 грн.
Поделиться новостью
Индексация страховых выплат: когда украинцы получат повышение
