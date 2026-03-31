Индексация страховых выплат: когда украинцы получат повышение

Пенсионный фонд Украины сообщил о начале выплаты проиндексированных ежемесячных страховых выплат в апреле 2026 года. Речь идет о выплатах потерпевшим от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, а также лицам, имеющим право на такие выплаты в случае смерти потерпевшего.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

Как происходит индексация

Каждый год с 1 марта производится автоматический перерасчет страховых выплат. Индексация производится с учетом уровня инфляции и роста средней заработной платы в Украине.

В 2026 году коэффициент повышения составляет 1,121 в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года № 236.

Когда выплатят повышенные суммы

С учетом механизма начисления, выплаты производятся со следующего месяца после их назначения.

Таким образом, проиндексированные выплаты за март будут пересчитаны получателям в апреле.

Максимальное увеличение выплаты в результате индексации не может превышать 2595 грн.

