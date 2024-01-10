Индексация пенсий: в Минсоцполитики назвали приблизительный размер в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индексация пенсий: в Минсоцполитики назвали приблизительный размер в 2024 году

Личные финансы
1
Индексация пенсий: в Минсоцполитики назвали приблизительный размер в 2024 году
Индексация пенсий: в Минсоцполитики назвали приблизительный размер в 2024 году
Приблизительный размер индексации пенсии в 2024 году составит 13%, но точный размер будет рассчитан в феврале.
Об этом сообщила первый замминистра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона.
Читайте также
«На 2024 год у нас предусматривается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля», — сказала Марчак.
По ее словам, таким образом, пенсионеры будут защищены от негативного влияния инфляции.
«Предварительно, мы ожидаем роста примерно на 13%», — отметила замминистра.
Читайте также
Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство Украины может упразднить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Запада. Однако на базовую пенсию денег хватит.
В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пенсии и зарплаты учителям и врачам в Украине будут платить своевременно, а в марте состоится их индексация, как это предусмотрено законом.

Справка Finance.ua:

  • ранее народный депутат, глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа сообщала, что в 2024 году предусмотрена индексация пенсий и некоторых других выплат от государства, которые предусмотрены проектом государственного бюджета Бюджетным комитетом Верховной Рады Украины. Кроме того, планируется запуск реформы пенсионной системы. Также в бюджете заложили расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда;
  • наименьшая надбавка ожидает людей, которые недавно вышли на пенсию.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.