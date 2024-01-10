Индексация пенсий: в Минсоцполитики назвали приблизительный размер в 2024 году — Finance.ua

Индексация пенсий: в Минсоцполитики назвали приблизительный размер в 2024 году
Приблизительный размер индексации пенсии в 2024 году составит 13%, но точный размер будет рассчитан в феврале.
Об этом сообщила первый замминистра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона.
«На 2024 год у нас предусматривается индексация. Точный размер будет рассчитан исходя из показателей макроэкономики, которые мы будем видеть на середину февраля», — сказала Марчак.
По ее словам, таким образом, пенсионеры будут защищены от негативного влияния инфляции.
«Предварительно, мы ожидаем роста примерно на 13%», — отметила замминистра.
Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство Украины может упразднить запланированную с 1 марта индексацию пенсий в случае задержки финансовой помощи Запада. Однако на базовую пенсию денег хватит.
В то же время, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пенсии и зарплаты учителям и врачам в Украине будут платить своевременно, а в марте состоится их индексация, как это предусмотрено законом.
Справка Finance.ua:
- ранее народный депутат, глава комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа сообщала, что в 2024 году предусмотрена индексация пенсий и некоторых других выплат от государства, которые предусмотрены проектом государственного бюджета Бюджетным комитетом Верховной Рады Украины. Кроме того, планируется запуск реформы пенсионной системы. Также в бюджете заложили расходы на покрытие дефицита Пенсионного фонда;
- наименьшая надбавка ожидает людей, которые недавно вышли на пенсию.
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