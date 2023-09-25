Индекс топовых предприятий Украины (инфографика) — Finance.ua

Индекс топовых предприятий Украины (инфографика) Сегодня 11:03

Индекс топовых предприятий Украины (инфографика)

Опендатабот опубликовал индекс топовых предприятий Украины.

В список попали крупнейшие по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией.

Индекс Опендатабота — аналитический инструмент для оценки реального положения и географии украинского бизнеса, который базируется на данных из государственных реестров, реестров Опендатабота, финансовой отчетности компаний, информации о связях с рф, санкционных списках и других аналитических инструментов Опендатабот.

При составлении Индекса Опендатабота учтены как финансовые показатели (финансовая отчетность компаний за 2022 год), так и деловая репутация бизнесов. В частности, из перечня изъяты подсанкционные компании или бизнесы, имеющие собственников из российской федерации. Также в Индексе обозначены компании, связанные с публичными лицами, депутатами или политиками, которые обязаны декларировать свои доходы.

«Цель создания Индекса Опендатабота — предоставить простой и понятный инструмент для оценки украинского бизнеса, в частности, с разрезом на отрасли и регионы. Это не прикладное средство для точного экономического анализа, а скорее способ показать Украине и миру возможности и перспективы нашей страны», — Комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабота.

Индекс отражает взгляд на украинские компании с точки зрения актуальных государственных реестров и может расходиться с представлением, созданным в публичном информационном пространстве.

Показатели по «весу» и доли отрасли и региона рассчитываются на базе топа компаний и их обращений. Такой подход позволяет понять и оценить влияние того или иного региона на экономику всей страны, финансовую емкость отраслей и положение крупнейших игроков каждой отрасли.

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