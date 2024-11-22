Индекс страха и алчности установил максимум с февраля 2021 года — Finance.ua

Индекс страха и алчности установил максимум с февраля 2021 года Сегодня 23:22 — Криптовалюта

Индекс страха и алчности установил максимум с февраля 2021 года

22 ноября 2024 года индекс страха и алчности достиг значения в 94 базисных пункта, что указывает на «экстремальную алчность» трейдеров.

За последние 24 часа показатель вырос на 12 пунктов, за неделю — на 12, а за месяц — на 23. Месяц назад он составлял 70 базисных пунктов, а настроения инвесторов находились в зоне «среднего уровня алчности».

В последний раз значение в 94 базисных пункта на криптовалютном рынке наблюдалось в феврале 2021 года.

Изменение индекса страха и алчности в период с 2018 по 2024 годы. Источник: Alternative.

Индекс растет на фоне положительной ситуации на криптовалютном рынке, биткоин приближается к отметке в $100 000, Ethereum выше $3400, а Solana (SOL) установила новый исторический максимум на отметке в $264. Эксперты Glassnode заявили, что рост биткоина обусловлен преимущественно спотовыми ETF на базе актива.

Cointelegraph объяснили, что индекс страха и алчности базируется на шести основных показателях. Больше всего учитываются волатильность и объем торгов — они составляют по 25% индекса. Социальные сети и опросы — по 15%, а доминирование биткоина и поисковые тренды — по 10%.

Примечательно, что портал CoinMarketCap приводит несколько другие данные. Согласно ему, по состоянию на 22 ноября 2024 года индекс страха и алчности находится на уровне около 88 пунктов.

Напомним, 6 августа 2024 года индекс страха и алчности установил новый минимум с июля 2022 года.

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