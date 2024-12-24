Индекс «рождественской корзины» в 2024 году: на сколько подорожал праздничный стол — Finance.ua

Индекс «рождественской корзины» в 2024 году: на сколько подорожал праздничный стол Сегодня 21:03 — Личные финансы

Индекс «рождественской корзины» в 2024 году: на сколько подорожал праздничный стол

В 2024 году стоимость традиционных рождественских блюд выросла на 22,7% по сравнению с прошлым годом. Больше всего подорожали капуста, картофель, свекла и продукты для кутьи — пшеница, изюм и орехи.

Об этом свидетельствуют данные исследования Офиса эффективного регулирования BRDO.

В этом году для приготовления 12 традиционных блюд украинцы потратят в среднем 1188 грн, что на 306 грн больше, чем в декабре 2023 года.

«Цены на овощи, основу многих традиционных рождественских блюд, значительно выросли из-за неурожая, засухи, нехватки рабочей силы, повышения стоимости дизтоплива и осложнения с логистикой. Особенно пострадали регионы, где ведутся боевые действия, в том числе Херсонская и Запорожская области, которые были основными поставщиками этой продукции, а разрушение Каховской ГЭС оставило без орошения 94% систем в Херсонской, 74% в Запорожской и 30% в Днепропетровской областях. В общей сложности около 5 млн гектаров земли стали непригодными для использования. Несмотря на частичное удешевление некоторых продуктов, стоимость рождественской корзины продолжает расти на фоне войны, инфляции, которая по отчету Национального Банка до конца 2024 года составит 9,7%, и природных факторов», — отметила Ирина Грузинская, руководитель сектора «Сельское хозяйство».

Больше всего подорожали овощи:

капуста (+221%);

картофель (+151%);

свекла (+86%).

Также существенно выросли цены на пшеницу (69%), изюм (55) и орехи (35), которые являются главными ингредиентами для приготовления кутьи.

Впрочем, некоторые продукты подешевели:

гречиха (-42%);

морковь (-35%);

томатная паста (-20%);

карп (-16%).

Инфографика: BRDO

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