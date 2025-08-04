Индекс потребительских настроений в июне 2025 года: украинцы ожидают безработицы — Finance.ua
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Индекс потребительских настроений в июне 2025 года: украинцы ожидают безработицы

Личные финансы
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Индекс потребительских настроений в июне 2025 года: украинцы ожидают безработицы
Индекс потребительских настроений в июне 2025 года: украинцы ожидают безработицы
По данным исследования Info Sapiens «Потребительские настроения в Украине», в июне 2025 года Индекс потребительских настроений украинцев уменьшился на 3,6 пункта и составил 75,7 п. Среди составляющих индикатора наблюдается незначительное снижение всех показателей.
«В июне 2025 года наблюдаем определенное ухудшение в потребительских настроениях украинцев. Незначительное ухудшение происходит по всем показателям: население несколько более негативно оценивает как текущее положение, так и имеет более негативные экономические ожидания. Кроме этого, население Украины несколько больше опасается роста уровня безработицы и девальвации валюты».
В июне 2025 года индекс потребительских настроений (ИПН) составил 75,7 п., что на 3,6 п. ниже показателя мая.
Индекс текущего положения (ИТП) снизился и составляет 57,2 п., что на 3,1 п. ниже уровня этого показателя в мае. Составляющие этого индекса претерпели следующие изменения:
  • — индекс текущего личного материального положения (х1) уменьшился на 2,7 п. и составляет 52,1 п.;
  • — индекс целесообразности крупных покупок (х5) снизился на 3,6 п. и составил 62,2 п.
Индекс экономических ожиданий (ИЭО) в июне снизился на 3,9 п. и составляет 88,1 п. Динамика составляющих этого индекса выглядит следующим образом:
  • — индекс ожидаемых изменений личного материального положения (х2) составляет 88,5 п., что на 2 п. ниже уровня этого показателя в апреле;
  • — индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года (х3) снизился на 3,2 п. и составляет 75,2 п.;
  • — индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет (х4) снизился на 6,4 п. по сравнению с прошлым месяцем и составляет 100,6 п.
В июне показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 7,5 п. и составляет 128,5 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,1 п. и 182 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 6,7 п. и составляет 146,1 п.
Индекс потребительских настроений в июне 2025 года: украинцы ожидают безработицы
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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