Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал праздничный салат Сегодня 10:11 — Личные финансы

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал праздничный салат

Цены в Украине растут почти каждый день. В ноябре подорожали практически все пищевые продукты. В частности, за десяток яиц теперь придется отдать едва ли не 100 гривен. Эксперты объясняют такое удорожание продуктов снижением урожайности, ухудшением качества овощей и фруктов, а также быстрым истощением запасов прошлого года.

Журналисты подсчитали, как за год выросла стоимость продуктов для приготовления оливье, и рассказывают, что происходит с ценами в Украине.

Сколько придется потратить на оливье

Для сравнения цен на продукты для приготовления оливье мы взяли классический рецепт этого новогоднего салата и сравнили стоимость ингредиентов для его приготовления сегодня и год назад. В рецепте указано количество продуктов для приготовления четырех порций оливье.

Классический рецепт салата оливье:

вареная колбаса — 300 г;

зеленый горошек — 150 г;

яйца — 3 шт.;

картофель — 600 г;

соленые огурцы — 240 г;

морковь — 125 г;

майонез — 45 г;

соль.

Сравнение цен на продукты для приготовления оливье в Украине (ноябрь 2023 — ноябрь 2024 года)

Как видим, абсолютно все ингредиенты для приготовления оливье существенно подорожали. Наибольший рост среди всех продуктов показали овощи. Морковь подорожала на 256%, а цены на картофель увеличились на 151%. Менее всего подорожали зеленый горошек и майонез. Цены на них выросли на 8% и 11% соответственно.

В результате стоимость продуктов для приготовления оливье за ​​год выросла на 27%. В ноябре 2023 года для приготовления новогоднего салата нужно было потратить 191,52 грн. Однако сейчас на продукты для оливье придется потратить уже 243,96 грн.

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