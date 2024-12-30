Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал праздничный салат — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал праздничный салат

Личные финансы
84
Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал праздничный салат
Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал праздничный салат
Цены в Украине растут почти каждый день. В ноябре подорожали практически все пищевые продукты. В частности, за десяток яиц теперь придется отдать едва ли не 100 гривен. Эксперты объясняют такое удорожание продуктов снижением урожайности, ухудшением качества овощей и фруктов, а также быстрым истощением запасов прошлого года.
Журналисты подсчитали, как за год выросла стоимость продуктов для приготовления оливье, и рассказывают, что происходит с ценами в Украине.

Сколько придется потратить на оливье

Для сравнения цен на продукты для приготовления оливье мы взяли классический рецепт этого новогоднего салата и сравнили стоимость ингредиентов для его приготовления сегодня и год назад. В рецепте указано количество продуктов для приготовления четырех порций оливье.
Классический рецепт салата оливье:
  • вареная колбаса — 300 г;
  • зеленый горошек — 150 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • картофель — 600 г;
  • соленые огурцы — 240 г;
  • морковь — 125 г;
  • майонез — 45 г;
  • соль.
Сравнение цен на продукты для приготовления оливье в Украине (ноябрь 2023 — ноябрь 2024 года)
Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал праздничный салат
Как видим, абсолютно все ингредиенты для приготовления оливье существенно подорожали. Наибольший рост среди всех продуктов показали овощи. Морковь подорожала на 256%, а цены на картофель увеличились на 151%. Менее всего подорожали зеленый горошек и майонез. Цены на них выросли на 8% и 11% соответственно.
Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал праздничный салат
В результате стоимость продуктов для приготовления оливье за ​​год выросла на 27%. В ноябре 2023 года для приготовления новогоднего салата нужно было потратить 191,52 грн. Однако сейчас на продукты для оливье придется потратить уже 243,96 грн.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.