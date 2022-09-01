«Индекс мужества»: аналитики оценили компании, сотрудничающие с россией — Finance.ua

«Индекс мужества»: аналитики оценили компании, сотрудничающие с россией Сегодня 10:12 — Фондовый рынок

«Индекс мужества»: аналитики оценили компании, сотрудничающие с россией

Всего 28% компаний, причастных к россии, осуждают ее вторжение в Украину.

Рейтинговое агентство Moral Rating Agency (MRA) выпустило свой «Индекс мужества», чтобы рассказать миру о трусах, которые молчат о страшных преступлениях россии. Индекс оценивает ответы 122 компаний, присутствовавших в россии во время вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Агентство было создано для проверки того, были ли реализованы обещания компаний по выходу из россии.

MRA классифицирует компании на «мужественные» и «трусливые»:

компании, заявляющие, что осуждают россию и ее вторжение, являются «мужественными» ;

; при этом «трусливыми» в рейтинге названы компании, которые публикуют сообщения с оправданиями вторжения, демонстрируют солидарность или активную причастность к россии или вообще молчат о вторжении.

Как выяснилось, более трети компаний в «Индексе мужества» не выходили из россии. Остальные — вышли с российского рынка полностью или частично.

88 трусливых корпораций, которые MRA называет «желтыми животами», составляют 72% проанализированных крупных компаний, работающих в россии (122 из 200 крупнейших корпораций мира вели торговую и/или инвестиционную деятельность в россии на момент вторжения). На 34 компании, осудившие россию, приходится только 28%.

Самым распространенным ответом от «желтопузых» компаний были «mealy-mouthed» (лживые и льстивые) заявления (32 случая). Выезжающие из россии компании, не желающие прямо противостоять россии, выбрали этот тип смягченной формулировки. В таких заявлениях говорится, что война — трагедия или гуманитарная катастрофа, не упоминая россию как захватчика. Примечательно, что эти 32 компании, вынужденные сократить связи из-за мировой критики россии, сами не высказывали никакой критики в адрес россии. Например, в HSBC заявили: «Наши мысли со всеми, кто пострадал от продолжающегося конфликта в Украине», а у Dell — «Это большая трагедия и очень досадно видеть гуманитарную катастрофу».

Аналитики насчитали еще четыре случая, когда компании объясняли свой выход из россии такими причинами, как проблемы с цепью снабжения. Было семь случаев, когда MRA классифицировала компании как «обратных бойкотировщиков»: проявляя солидарность с россией, усиливая участие в этой стране или делая заявления в поддержку. Например, компания Tencent, владеющая WeChat, назвала своих пользователей, комментировавших вторжение, такими, что подрывают «чистое киберпространство». А акционер Saudi Aramco, наследный принц Мохаммед бин Салман, продемонстрировал приверженность ОПЕК+, заявив, что россия является главным партнером Саудовской Аравии.

Молчание, как и ожидалось, было выбором компаний, которые не уезжали либо лишь частично выводили бизнес из россии. Airbus, Comcast и Panasonic не делали никаких заявлений. А Sysco и Valero Energy, оборвавшие все связи с россией, сделали это тихо.

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