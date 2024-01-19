Имущество оккупированной Запорожской АЭС будет передано в уставный капитал вновь АО «Энергоатом» как и имущество других отечественных АЭС — Finance.ua

Имущество оккупированной Запорожской АЭС будет передано в уставный капитал вновь АО «Энергоатом» как и имущество других отечественных АЭС Сегодня 17:05 — Энергетика

Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления «Энергоатома» Петр Котин, после государственной регистрации акционерного общества «НАЭК «Энергоатом» временно оккупированная российскими захватчиками Запорожская АЭС неизменно остается частью компании.

«Имущество ЗАЭС передается в уставный капитал так же, как и имущество других обособленных подразделений. Единственное отличие состоит в том, что независимая оценка имущества ЗАЭС будет производиться после полной деоккупации Энергодара», — приводятся его слова в сообщении пресс-службы компании.

В то же время он сообщил, что нанесенный российскими оккупантами ущерб станции только во время ее захвата в марте 2022 года, а это разрушенное и поврежденное имущество и инфраструктура, предварительно оценивается в 30 млрд грн. Недополученная выгода «Энергоатома» из-за простого ЗАЭС составляет более 167 млрд грн, из которых в 2022 году — 55 млрд грн, в 2023 году — более 112 млрд грн.

В «Энергоатоме» акцентировали, что с начала российской оккупации крупнейшая атомная станция Европы пережила восемь блекаутов. Ее оборудование продолжает деградировать, а украинский персонал работает под постоянным давлением нелегитимного руководства и представителей «росатома», страхом издевательств и пыток.

При этом отмечается, что МАГАТЭ не контролирует в полной мере ситуацию на станции, поскольку его эксперты не допускаются в большинство производственных помещений.

Как сообщалось, государственная регистрация АО НАЭК «Энергоатом» состоялась 11 января, как и регистрация устава компании, утвержденного правительственным постановлением об образовании АО от 29 декабря 2023 года.

ЗАЭС не производит э/э с сентября 2022 года.

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