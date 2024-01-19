Имущество оккупированной Запорожской АЭС будет передано в уставный капитал вновь АО «Энергоатом» как и имущество других отечественных АЭС — Finance.ua

Имущество оккупированной Запорожской АЭС будет передано в уставный капитал вновь АО «Энергоатом» как и имущество других отечественных АЭС
Как сообщил исполняющий обязанности председателя правления «Энергоатома» Петр Котин, после государственной регистрации акционерного общества «НАЭК «Энергоатом» временно оккупированная российскими захватчиками Запорожская АЭС неизменно остается частью компании.
«Имущество ЗАЭС передается в уставный капитал так же, как и имущество других обособленных подразделений. Единственное отличие состоит в том, что независимая оценка имущества ЗАЭС будет производиться после полной деоккупации Энергодара», — приводятся его слова в сообщении пресс-службы компании.
В то же время он сообщил, что нанесенный российскими оккупантами ущерб станции только во время ее захвата в марте 2022 года, а это разрушенное и поврежденное имущество и инфраструктура, предварительно оценивается в 30 млрд грн. Недополученная выгода «Энергоатома» из-за простого ЗАЭС составляет более 167 млрд грн, из которых в 2022 году — 55 млрд грн, в 2023 году — более 112 млрд грн.
В «Энергоатоме» акцентировали, что с начала российской оккупации крупнейшая атомная станция Европы пережила восемь блекаутов. Ее оборудование продолжает деградировать, а украинский персонал работает под постоянным давлением нелегитимного руководства и представителей «росатома», страхом издевательств и пыток.
При этом отмечается, что МАГАТЭ не контролирует в полной мере ситуацию на станции, поскольку его эксперты не допускаются в большинство производственных помещений.
Как сообщалось, государственная регистрация АО НАЭК «Энергоатом» состоялась 11 января, как и регистрация устава компании, утвержденного правительственным постановлением об образовании АО от 29 декабря 2023 года.
ЗАЭС не производит э/э с сентября 2022 года.
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