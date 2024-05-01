Имущество экс-министра Табачника передали в управление государства — Finance.ua
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Имущество экс-министра Табачника передали в управление государства

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Фонд госимущества Украины получил в управление денежные активы, недвижимое имущество и земельные участки экс-министра образования Дмитрия Табачника.
Об этом сообщил в Телеграме глава ФГИУ Виталий Коваль.
«Имущество пророссийского экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника поступило в управление Фонда. Речь идет о средствах в размере почти 144 тысячи долларов, 5 земельных участков и элитном доме площадью 672,7 кв. м в пгт Козин, Обуховского района Киевской области», — говорится в сообщении.
В управление ФГИ переданы: половина квартиры в Киеве на улице Ярославов Вал, право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн грн и право кредиторского требования на сумму свыше 191 тыс. грн.
Кроме того, решением Высшего антикоррупционного суда в Фонд передано имущество Ростислава Швеца — бывшего пророссийского священнослужителя. Это квартира в Симферополе и 4 автомобиля.
Все средства от реализации активов подсанкционных лиц направляются Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Как сообщалось, 22 марта 2024 года Министерством юстиции Украины подан в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях», к Табачнику Дмитрию Владимировичу.
По материалам:
Укрінформ
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