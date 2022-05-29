«Импортозамещение» рф терпит очередное фиаско. ГУР обнародовало новое доказательство — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Импортозамещение» рф терпит очередное фиаско. ГУР обнародовало новое доказательство

Сегодня 05:54
34
В вооружении и военной технике россии используется микроэлектроника, производимая в США. Это очередное доказательство неэффективности российского «импортозамещения».
Об этом сообщает Главное управление разведки.
Микросхемы иностранного производства украинские разведчики нашли в российских комплексах ПВО «Панцирь», ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и крылатых ракетах Х-101.
«Иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают „эффективность“ российского „импортозамещения“ и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий», — рассказали в разведке.
Как сообщалось, ранее в Кремле назвали термин «импортозамещение» унизительным и предложили его заменить «технологической независимостью».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.