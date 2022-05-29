«Импортозамещение» рф терпит очередное фиаско. ГУР обнародовало новое доказательство — Finance.ua

«Импортозамещение» рф терпит очередное фиаско. ГУР обнародовало новое доказательство

Сегодня 05:54

В вооружении и военной технике россии используется микроэлектроника, производимая в США. Это очередное доказательство неэффективности российского «импортозамещения».

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Микросхемы иностранного производства украинские разведчики нашли в российских комплексах ПВО «Панцирь», ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и крылатых ракетах Х-101.

«Иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают „эффективность“ российского „импортозамещения“ и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий», — рассказали в разведке.

Как сообщалось, ранее в Кремле назвали термин «импортозамещение» унизительным и предложили его заменить «технологической независимостью».

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