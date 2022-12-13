Импортер Nissan прекратил работу в беларуси — Finance.ua

Импортер Nissan прекратил работу в беларуси
Белорусский импортер Nissan заявил о выходе японского автомобильного бренда с белорусского рынка.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
На сайте импортера говорится, что компания Nissan Motor Co., Ltd. 23 ноября «завершила свою деятельность в россии и республике беларусь и передает свои российские активы ФГУП «НАМИ».
«На рынке получит большее развитие направление японских автомобилей с пробегом. А вот новых партий по объективным причинам ожидать не стоит. Так что, по сути, сейчас мы распродаем последние автомобили без пробега... Что касается обслуживания японских автомобилей, то оно продолжится в полной мере и по всем обязательствам», — прокомментировала компания.
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