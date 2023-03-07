Импорт товаров превысил экспорт на $1,7 млрд в феврале — Finance.ua

Импорт товаров превысил экспорт на $1,7 млрд в феврале Сегодня 07:29 — Казна и Политика

Импорт товаров превысил экспорт на $1,7 млрд в феврале

В течение февраля 2023 года Украина экспортировала товаров на $3,32 млрд, а импортировала — на $5,03 млрд.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка в Facebook.

Итого в феврале было экспортировано 9,1 млн тонн товаров, что на 1,2 млн тонн больше, чем в январе, но меньше пика военного сентября на 0,6 млн тонн. В феврале 2022 года Украина экспортировала 12,8 млн тонн товаров.

«Стоимость экспорта в феврале составила $3,32 млрд. С сентября месяца наблюдаем тенденцию медленного уменьшения стоимости экспорта: 4,1 — 3,8 — 3,8 — 3,48 — 3,1 — 3,32 млрд долларов США. Причины ясны: замедление зернового коридора и коррекция цен на мировом рынке», — отметил Качка.

Больше всего Украина экспортировала кукурузы, подсолнечного масла, пшеницы, сои и железной руды.

В то же время стоимость импорта в феврале составила $5,03 млрд.

«Впрочем, это хорошая новость, ведь импорт в условиях войны — это надежность поставок всего необходимого — топлива, фармации, генераторов — всего, что нам нужно получить. Это также удобрения для посевной», — отметил замминистра.

По его словам, в целом 2022 год задал четкую стратегию в торговле: обеспечить надежность поставок в импорте, восстанавливать логистические возможности для экспорта и уменьшать торговый дефицит за счет экспорта услуг.

За 2022 год экспорт товаров составил $44,1 млрд, а импорт $55,2 млрд. В то же время экспорт услуг в прошлом году составил $9,1 млрд долларов, импорт — $3 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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